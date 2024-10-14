A Milli Takımımızda garip olay: Penaltıdan gelen gol iptal edildi

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A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup maçında İzlanda deplasmanında karşı karşıya geldi.

Maçın 54. dakikasında kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Hakan Çalhanoğlu, takımımızı 1-1'lik beraberliğe taşıyan golü attı. Ancak, maçın hakemi Damian Sylwestrzak, Hakan Çalhanoğlu'nun penaltı atışı sırasında topa iki kez temas ettiğini belirterek, bu hareketin kural ihlali olduğunu ifade etti.

İZLANDA LEHİNE ENDİREKT SERBEST VURUŞ

Bu karar üzerine, sevinç kısa sürerken, hakem Sylwestrzak, golü geçersiz sayarak iptal etti ve İzlanda lehine endirekt serbest vuruş kararı verdi.

Bu iptal kararı, maçın seyrini etkileyebilecek kritik bir an olarak taraftarlarımız ve futbolseverler arasında büyük tartışma yarattı.

(Görüntü TV8'den alınmıştır)