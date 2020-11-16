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- A Milli Takımımızın Dünya Kupası elemelerindeki muhtemel rakipleri
A Milli Takımımızın Dünya Kupası elemelerindeki muhtemel rakipleri
- Haber Merkezi
- 16.11.2020 - 12:40
- Güncelleme : 16.11.2020 - 13:29
7 Aralık'ta İsviçre'nin Zürih kentinde yapılacak olan Düya Kupası elemeleri kura çekimi öncesi torbalar yavaş yavaş şekillenmeye başladı.
UEFA Uluslar Ligi'nde dün akşam Rusya'yı 3-2 mağlup eden A Milli Takımımızın, kura çekiminde 2. torbadan katılması kesinleşti.
1. TORBA KESİNLEŞTİ
Ay-yıldızlı ekibimizin 1. torbadan rakibi olabilecek takımlar şu şekilde:
Belçika
Fransa
İngiltere
Portekiz
İspanya
Hırvatistan
Almanya
Danimarka
İtalya
Hollanda
Ayrıca 2. torbada yer alacak takımların 8'i de belli oldu.
İşte A Milli Takımımızın da yer alacağı 2. torbadaki bazı takımlar:
İsviçre
Polonya
İsveç
Galler
Ukrayna
Avusturya
Türkiye
Slovakya
İSKOÇYA İLE ÇEKYA 3. TORBADA
Ayrıca 3. torbada olacak takımların ikisi belli oldu. Bunlar İskoçya ve Çekya. Diğer takımlar henüz netleşmedi.
55 takımın katılacağı kura çekiminde 6 takımlı 5 grup ve 5 takımlı 5 grup oluşturulacak. Grupların zirvesinde yer alan 10 lider Katar'da yapılacak Dünya Kupası için bilet alacak.
2. SIRADA BİTİRENLER PLAY-OFF OYNAYACAK
Grupları 2. sırada bitiren 10 takım ile birlikte Uluslar Ligi'nden gelecek 2 takım daha play-off maçları oynayacak ve buradan 3 takım daha Dünya Kupası bileti alacak.