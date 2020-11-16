A Milli Takımımızın Dünya Kupası elemelerindeki muhtemel rakipleri

Dünya Kupası elemeleri kura çekimine 2. torbadan katılacak olan millilerimizi, birbirinden zorlu rakipler bekliyor.

7 Aralık'ta İsviçre'nin Zürih kentinde yapılacak olan Düya Kupası elemeleri kura çekimi öncesi torbalar yavaş yavaş şekillenmeye başladı.

UEFA Uluslar Ligi'nde dün akşam Rusya'yı 3-2 mağlup eden A Milli Takımımızın, kura çekiminde 2. torbadan katılması kesinleşti.

1. TORBA KESİNLEŞTİ

Ay-yıldızlı ekibimizin 1. torbadan rakibi olabilecek takımlar şu şekilde:

Belçika

Fransa

İngiltere

Portekiz

İspanya

Hırvatistan

Almanya

Danimarka

İtalya

Hollanda

Ayrıca 2. torbada yer alacak takımların 8'i de belli oldu.

İşte A Milli Takımımızın da yer alacağı 2. torbadaki bazı takımlar:

İsviçre

Polonya

İsveç

Galler

Ukrayna

Avusturya

Türkiye

Slovakya

İSKOÇYA İLE ÇEKYA 3. TORBADA

Ayrıca 3. torbada olacak takımların ikisi belli oldu. Bunlar İskoçya ve Çekya. Diğer takımlar henüz netleşmedi.

55 takımın katılacağı kura çekiminde 6 takımlı 5 grup ve 5 takımlı 5 grup oluşturulacak. Grupların zirvesinde yer alan 10 lider Katar'da yapılacak Dünya Kupası için bilet alacak.

2. SIRADA BİTİRENLER PLAY-OFF OYNAYACAK

Grupları 2. sırada bitiren 10 takım ile birlikte Uluslar Ligi'nden gelecek 2 takım daha play-off maçları oynayacak ve buradan 3 takım daha Dünya Kupası bileti alacak.