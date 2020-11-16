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    A Milli Takımımızın Dünya Kupası elemelerindeki muhtemel rakipleri

    A Milli Takımımızın Dünya Kupası elemelerindeki muhtemel rakipleri

    Dünya Kupası elemeleri kura çekimine 2. torbadan katılacak olan millilerimizi, birbirinden zorlu rakipler bekliyor.
    • Haber Merkezi
    • 16.11.2020 - 12:40
    • Güncelleme : 16.11.2020 - 13:29
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    7 Aralık'ta İsviçre'nin Zürih kentinde yapılacak olan Düya Kupası elemeleri kura çekimi öncesi torbalar yavaş yavaş şekillenmeye başladı.

    UEFA Uluslar Ligi'nde dün akşam Rusya'yı 3-2 mağlup eden A Milli Takımımızın, kura çekiminde 2. torbadan katılması kesinleşti.

    1. TORBA KESİNLEŞTİ

    Ay-yıldızlı ekibimizin 1. torbadan rakibi olabilecek takımlar şu şekilde:

    Belçika
    Fransa
    İngiltere
    Portekiz
    İspanya
    Hırvatistan
    Almanya
    Danimarka
    İtalya
    Hollanda

    A Milli Takımımızın Dünya Kupası elemelerindeki muhtemel rakipleri #1

    Ayrıca 2. torbada yer alacak takımların 8'i de belli oldu.

    İşte A Milli Takımımızın da yer alacağı 2. torbadaki bazı takımlar:

    İsviçre
    Polonya
    İsveç
    Galler
    Ukrayna
    Avusturya
    Türkiye
    Slovakya

    A Milli Takımımızın Dünya Kupası elemelerindeki muhtemel rakipleri #2

    İSKOÇYA İLE ÇEKYA 3. TORBADA

    Ayrıca 3. torbada olacak takımların ikisi belli oldu. Bunlar İskoçya ve Çekya. Diğer takımlar henüz netleşmedi.

    55 takımın katılacağı kura çekiminde 6 takımlı 5 grup ve 5 takımlı 5 grup oluşturulacak. Grupların zirvesinde yer alan 10 lider Katar'da yapılacak Dünya Kupası için bilet alacak.

    2. SIRADA BİTİRENLER PLAY-OFF OYNAYACAK

    Grupları 2. sırada bitiren 10 takım ile birlikte Uluslar Ligi'nden gelecek 2 takım daha play-off maçları oynayacak ve buradan 3 takım daha Dünya Kupası bileti alacak.

    A Milli Takımımızın Dünya Kupası elemelerindeki muhtemel rakipleri #3

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