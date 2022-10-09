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    A Milli Takımımızın EURO 2024 elemelerindeki rakipleri

    A Milli Takımımızın EURO 2024 elemelerindeki rakipleri

    A Milli Futbol Takımımızın, EURO 2024 yolundaki rakipleri Frankfurt'ta yapılan kura çekiminin ardından belli oldu.
    • 09.10.2022 - 13:39
    • Güncelleme : 09.10.2022 - 13:52
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    EURO 2024 elemeleri için kura çekimi Almanya'nın Frankfurt kentinde yapıldı.

    53 takımın katıldığı organizasyonda takımlar 2022/23 UEFA Uluslar Ligi'nde, müsabakalara başladıkları ligler, elde ettikleri puan ve derecelere göre 7 farklı torbaya ayrıldı.

    Elemeler Mart 2023'te başlayacak

    A Milli Takımımız 4. torbadan kuraya giriş yaptı.

    Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Rusya, elemelere katılamayacak. Turnuvayı düzenleyen Almanya ise eleme maçlarına çıkmadan EURO 2024 bileti alacak.

    Eleme maçları, 23-25 Mart 2023 tarihlerinde başlayacak, 19-21 Kasım 2023 tarihlerindeki son hafta mücadeleleriyle tamamlanacak. Almanya'nın ev sahipliği yapacağı finaller ise 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

    İşte gruplar...

    A GRUBU
    İspanya
    İskoçya
    Norveç
    Gürcistan
    Güney Kıbrıs

    B GRUBU
    Hollanda
    Fransa
    İrlanda
    Yunanistan
    Cebelitarık

    C GRUBU
    İtalya
    İngiltere
    Ukrayna
    Kuzey Makedonya
    Malta

    D GRUBU
    Hırvatistan
    Galler
    Ermenistan
    Türkiye
    Letonya

    E GRUBU
    Polonya
    Çekya
    Arnavutluk
    Faroe Adaları
    Moldova

    F GRUBU
    Belçika
    Avusturya
    İsveç
    Azerbaycan
    Estonya

    G GRUBU
    Macaristan
    Sırbistan
    Karadağ
    Bulgaristan
    Litvanya

    H GRUBU
    Danimarka
    Finlandiya
    Slovenya
    Kazakistan
    Kuzey İrlanda
    San Mario

    I GRUBU
    İsviçre
    İsrail
    Romanya
    Kosova
    Belarus
    Andorra

    J GRUBU
    Portekiz
    Bosna Hersek
    İzlanda
    Lüksemburg
    Slovakya
    Lihtenştayn


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