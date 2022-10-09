A Milli Takımımızın EURO 2024 kurasında şansı yaver gitti

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 elemelerinde Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya gibi takımlarla eşleşirken muhtemel rakiplere göre kolay kura çekmesi sosyal medyada da gündem oldu.

A Milli Futbol Takımımızın EURO 2024'teki rakipleri belli olurken kolay kura söylemleri sosyal medyayı da ikiye böldü.

Faroe Adaları yenilgisini unutmayan bazı futbolseverler A Milli Takımı ve Kuntz'u eleştirirken, diğer grupların zorluk seviyesi ise iyi bir kura çektiğimizi gösteriyor.

Muhtemel rakiplere göre kolay kura

Öyle ki, 1. torbada Belçika, İspanya, İtalya, Hollanda ve Portekiz gibi takımlara rağmen Hırvatistan'ı çeken Milli Takımımız, 2. torbada da Fransa ve İngiltere gibi olası rakiplere rağmen Galler'le eşleşti. 3. torbada da Norveç, İsveç ve Ukrayna gibi takımlara rağmen Ermenistan'ın gelmesi şansımızın yaver gittiğinin göstergesiydi.

Öte yandan bazı futbolseverler ise Faroe Adaları mağlubiyetini hatırlatarak Milli Takım'a güvenmediğini söyleyerek kura çekimi sonrası oluşan havayı eleştirdi.

"Rakipleri hemen çalışmaya başlayacağız"

Teknik direktörümüz Stefan Kuntz da "Diğer gruplara bakınca daha zor gruplar var. Kuradan memnunuz. Önemli olan bunun üzerinde iyi çalışmak ve turnuvaya katılabilmek. Rakipleri hemen çalışmaya başlayacağız. 6 ay içerisinde resmi maçları oynamaya başlayacağız...

Genç bir takımımız var, bunun üzerinde çalışacağız. Önceki maçlardaki hatalarımızı çıkardık, bunların üzerine eğileceğiz. Pozitif bakarsak Uluslar Ligi'nde lig yükseldik. İlk hedefimiz buydu..." şeklinde görüş bildirdi.

"Türk Milli Takımı hayalimdi"

Öte yandan Alman teknik adam, "En iyi şekilde maçlara hazırlanmamız gerekiyor. Önümüzdeki süreçte de genç takımımızla bunu yapmaya çalışacağız. İki hayalim vardı; birincisi Türkiye'de Milli Takım görevi almak, ikincisi de Almanya'daki turnuvaya Türkiye'nin başında katılmak..." ifadeleriyle sözlerine son verdi.