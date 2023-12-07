A Milli Takımımızın EURO 2024 öncesi kamp yapacağı tesisler A Milli Takımımız, Almanya'da 14 Haziran-14 Temmuz arasında düzenlenecek EURO 2024 için Barsinghausen'de kamp yapacak.

ensonhaber.com

Dortmund ile Hamburg kentleri arasında bulunan Barsinghausen Spor Akademisi, hem kusursuz sahaları hem de modern çalışma imkanlarıyla dikkat çekiyor.

Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerinin ellerini çabuk tutarak, milliler finallere katılmayı garantilemeden önce Barsinghausen'i inceledikleri ve erken rezervasyon yaptırdıkları ortaya çıktı.

TFF yetkilileri, ay-yıldızlı ekibimizin EURO 2024 biletini almasından hemen sonra Barsinghausen Spor Akademisi yöneticileriyle yeniden temasa geçerek erken rezervasyonu kesinleştirdi.

Milliler böylece Almanya Milli Takımı'nın da zaman zaman kamp yaptığı tesisleri rakiplerine kaptırmadı. İtalya, Portekiz, Hollanda ve Çek Cumhuriyeti'nin de Barsinghausen'de konaklamak istedikleri ancak geç kaldıkları aktarıldı. İspanya ve Finlandiya'nın başvuruları ise işleme dahi alınmadı.

Büyük avantaj var

Barsinghausen Spor Akademisi'nde kamp yapmak, A Milli Takımımıza turnuva boyunca çok önemli bir avantaj sağlayacak.

Ay-yıldızlılar gruptaki ilk maçını 18 Haziran'da play-off C galibi ile Dortmund'da, ikinci maçını 22 Haziran'da Portekiz ile Dortmund'da, 3. maçını ise 26 Haziran'da Çek Cumhuriyeti ile Hamburg'da oynayacak.

Barsinghausen'in Dortmund ile Hamburg arasında ve her iki şehre de yaklaşık 1 saatlik mesafede bulunması nedeniyle A Milli Takımımız maçlarını oynadıktan sonra tesislere dönecek ve daha uzun süre dinlenme imkanı bulacak.

"Mükemmelliyet" ödülü alacaklar

Akdeniz Gazeteciler Cemiyeti ile E-Novation Vakfı'nın ortaklaşa düzenlediği, İtalya Spor Yazarları Derneği (USSI) tarafından desteklenen Avrupa-Akdeniz Mükemmeliyet Ödülleri bugün sahiplerini bulacak.

EURO 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın Türkiye-İtalya ortaklığına verilmesindeki katkıları için Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile A Milli Takımımız ile gösterdiği başarı nedeniyle Teknik Direktör Vincenzo Montella, Roma'da gerçekleşecek törende ödüllerini alacak.

Ödül töreni, siyaset, diplomasi, iş, moda, sanat ve spor camiasından birçok ünlü ismi bir araya getirecek.