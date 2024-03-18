A Milli Takımımızın, EURO 2024'te giyeceği formalar tanıtıldı A Milli Futbol Takımımızın, Avrupa Şampiyonası'nda giyeceği formalar tanıtıldı.

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A Milli Takım, 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihleri ​​arasında Almanya'da düzenlenecek olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yer alacak.

Tarihinde ilk kez bir eleme grubunu lider bitirerek bir organizasyona katılma hakkı kazanan ay-yıldızlı ekibimizin, bu büyük turnuvada giyeceği formalar da duyuruldu.

Formalarımızın detayları

Beyaz forma, göğüs kısmında kırmızı bir şerit ve şeridin üzerinde ay-yıldız logosu yer alacak.

Kırmızı forma ise tamamen kırmızı olacak ve göğüs kısmında beyaz ay-yıldız logosu yer alacak. Formaların alt kısmında ise Türkiye Futbol Federasyonu'nun logosu yer alacak.

Ensonhaber.com Spor Servisi olarak A Milli Takımımıza başarılar diliyoruz.