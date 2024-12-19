A Milli Takımımızın FIFA sıralamasındaki yeri değişmedi

Haber Merkezi
FIFA'nın aralık ayı dünya sıralaması açıklandı. Türkiye, 1537,24 puanla 28. sırada yer aldı ve bu başarıyla sıralamadaki pozisyonunu korudu.
ARJANTİN ZİRVEDEKİ YERİNİ SÜRDÜRÜYOR
FIFA dünya sıralamasında Arjantin, 1. sıradaki yerini koruyarak zirvedeki liderliğini sürdürüyor. Sıralamanın ilk 10 sırasındaki ülkeler değişiklik göstermedi.
FIFA DÜNYA SIRALAMASI İLK 10
FIFA dünya sıralamasında ilk 10'daki ülkeler şu şekilde sıralandı:
1- Arjantin
2- Fransa
3- İspanya
4- İngiltere
5- Brezilya
6- Portekiz
7- Hollanda
8- Belçika
9- İtalya
10- Almanya
28- Türkiye
SONRAKİ SIRALAMA 2025'TE AÇIKLANACAK
FIFA'nın bir sonraki dünya sıralaması, 3 Nisan 2025 tarihinde açıklanacak.
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