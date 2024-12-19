A Milli Takımımızın FIFA sıralamasındaki yeri değişmedi
Haber Merkezi

FIFA'nın aralık ayı dünya sıralaması açıklandı. Türkiye, 1537,24 puanla 28. sırada yer aldı ve bu başarıyla sıralamadaki pozisyonunu korudu.

ARJANTİN ZİRVEDEKİ YERİNİ SÜRDÜRÜYOR

FIFA dünya sıralamasında Arjantin, 1. sıradaki yerini koruyarak zirvedeki liderliğini sürdürüyor. Sıralamanın ilk 10 sırasındaki ülkeler değişiklik göstermedi.

FIFA DÜNYA SIRALAMASI İLK 10

FIFA dünya sıralamasında ilk 10'daki ülkeler şu şekilde sıralandı:

1- Arjantin

2- Fransa

3- İspanya

4- İngiltere

5- Brezilya

6- Portekiz

7- Hollanda

8- Belçika

9- İtalya

10- Almanya

28- Türkiye

SONRAKİ SIRALAMA 2025'TE AÇIKLANACAK

FIFA'nın bir sonraki dünya sıralaması, 3 Nisan 2025 tarihinde açıklanacak.

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Ercan Ertan
Muhabir