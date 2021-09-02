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A Milli Takımımızın grubunda puan durumu
A Milli Takımımız, 4. maçlar sonunda 2022 Dünya Kupası elemelerinde G Grubu'nda zirvede yer alıyor.
- Haber Merkezi
- 02.09.2021 - 09:18
Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda yer alan A Milli Takımımız, 4. maçlar sonunda liderliğini sürdürdü. Karadağ ile 90+7. dakikada gelen golün ardından 2-2 berabere kalan Milliler, puanını 8 yaptı.
Grubun diğer maçlarında ise Norveç evinde Hollanda ile 1-1 berabere kalırken, Letonya ise Cebelitarık'ı 3-1 mağlup etti.
PUAN DURUMU
KALAN MAÇLARIMIZ
Cebelitarık (D)
Hollanda (D)
Norveç
Letonya (D)
Cebelitarık
Karadağ (D)