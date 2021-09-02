A Milli Takımımızın grubunda puan durumu

A Milli Takımımız, 4. maçlar sonunda 2022 Dünya Kupası elemelerinde G Grubu'nda zirvede yer alıyor.

Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda yer alan A Milli Takımımız, 4. maçlar sonunda liderliğini sürdürdü. Karadağ ile 90+7. dakikada gelen golün ardından 2-2 berabere kalan Milliler, puanını 8 yaptı.

Grubun diğer maçlarında ise Norveç evinde Hollanda ile 1-1 berabere kalırken, Letonya ise Cebelitarık'ı 3-1 mağlup etti.

PUAN DURUMU

KALAN MAÇLARIMIZ

Cebelitarık (D)

Hollanda (D)

Norveç

Letonya (D)

Cebelitarık

Karadağ (D)



