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    A Milli Takımımızın grubunda puan durumu

    A Milli Takımımız, 4. maçlar sonunda 2022 Dünya Kupası elemelerinde G Grubu'nda zirvede yer alıyor.
    • Haber Merkezi
    • 02.09.2021 - 09:18
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    A Milli Takımımızın grubunda puan durumu

    Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda yer alan A Milli Takımımız, 4. maçlar sonunda liderliğini sürdürdü. Karadağ ile 90+7. dakikada gelen golün ardından 2-2 berabere kalan Milliler, puanını 8 yaptı.

    Grubun diğer maçlarında ise Norveç evinde Hollanda ile 1-1 berabere kalırken, Letonya ise Cebelitarık'ı 3-1 mağlup etti.

    PUAN DURUMU

    A Milli Takımımızın grubunda puan durumu #1

    KALAN MAÇLARIMIZ

    Cebelitarık (D)
    Hollanda (D)
    Norveç
    Letonya (D)
    Cebelitarık
    Karadağ (D)

    A Milli Takımımızın grubunda puan durumu #2

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