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    A Milli Takımımızın grubunda son durum

    A Milli Takımımızın grubunda son durum

    Dünya Kupası grup elemeleri ilk maçında Hollanda'yı 4-2 mağlup eden A Milli Takımımız, Norveç'in ardından 2. sıraya yerleşti.
    • Haber Merkezi
    • 25.03.2021 - 08:41
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    EURO 2020'ye katılmaya hak kazanan A Milli Takımımız, gözünü 2022 Dünya Kupası'na çevirdi.

    Elemelerde G grubunde yer alan ay-yıldızlı ekibimiz, ilk maçında sahasında Hollanda'yı konuk etti.

    Maç boyunca bulduğu fırsatları değerlendiren milliler, güçlü rakibini sahadan silerek karşılaşmayı 4-2 kazanmayı başardı.

    A Milli Takımımızın grubunda son durum #1

    2. SIRADAYIZ

    Grubun diğer maçlarında ise Norveç, deplasmanda Cebelitarık'ı 3-0, Karadağ ise Letonya'yı 2-1 mağlup etti. Alınan bu sonuçların ardından Norveç gol averajıyla liderliği yükselirken, Türkiye 2. sırada yer aldı.

    A Milli Takımımız, gruptaki ikinci maçında cumartesi günü deplasmanda Norveç ile karşı karşıya gelecek.

    İşte puan durumu:

    A Milli Takımımızın grubunda son durum #2

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