A Milli Takımımızın grubunda son durum

Dünya Kupası grup elemeleri ilk maçında Hollanda'yı 4-2 mağlup eden A Milli Takımımız, Norveç'in ardından 2. sıraya yerleşti.

EURO 2020'ye katılmaya hak kazanan A Milli Takımımız, gözünü 2022 Dünya Kupası'na çevirdi.

Elemelerde G grubunde yer alan ay-yıldızlı ekibimiz, ilk maçında sahasında Hollanda'yı konuk etti.

Maç boyunca bulduğu fırsatları değerlendiren milliler, güçlü rakibini sahadan silerek karşılaşmayı 4-2 kazanmayı başardı.

2. SIRADAYIZ

Grubun diğer maçlarında ise Norveç, deplasmanda Cebelitarık'ı 3-0, Karadağ ise Letonya'yı 2-1 mağlup etti. Alınan bu sonuçların ardından Norveç gol averajıyla liderliği yükselirken, Türkiye 2. sırada yer aldı.

A Milli Takımımız, gruptaki ikinci maçında cumartesi günü deplasmanda Norveç ile karşı karşıya gelecek.

İşte puan durumu: