A Milli Kadın Futbol Takımı'nın maç programı belli oldu A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nden önceki maç programı duyuruldu.

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A Milli Kadın Futbol Takımı'nın, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'ta mücadele edeceği maçların programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlılar 9 Nisan Salı günü Macaristan'ı Pendik Stadı'nda konuk edecek. Milli takımın, 31 Mayıs Cuma günü Azerbaycan ile karşılaşacağı maç ise Erzincan 13 Şubat Şehir Stadı'nda gerçekleşecek.

İsviçre maçının stadı belirsiz

Türkiye-İsviçre mücadelesi ise 12 Temmuz Cuma günü oynanacak. Karşılaşmanın yapılacağı stadyum ilerleyen dönemlerde açıklanacak.

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın gruptaki maç programı şöyle:

5 Nisan Cuma: İsviçre-Türkiye

9 Nisan Salı: Türkiye-Macaristan (Pendik)

31 Mayıs Cuma: Türkiye-Azerbaycan (Erzincan 13 Şubat)

4 Haziran Salı: Azerbaycan-Türkiye

12 Temmuz Cuma: Türkiye-İsviçre (Stadı daha sonra açıklanacak)

16 Temmuz Salı: Macaristan-Türkiye