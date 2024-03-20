A Milli Kadın Futbol Takımı'nın maç programı belli oldu

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'ta mücadele edeceği maçların programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlılar 9 Nisan Salı günü Macaristan'ı Pendik Stadı'nda konuk edecek. Milli takımın, 31 Mayıs Cuma günü Azerbaycan ile karşılaşacağı maç ise Erzincan 13 Şubat Şehir Stadı'nda gerçekleşecek.
İsviçre maçının stadı belirsiz
Türkiye-İsviçre mücadelesi ise 12 Temmuz Cuma günü oynanacak. Karşılaşmanın yapılacağı stadyum ilerleyen dönemlerde açıklanacak.
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın gruptaki maç programı şöyle:
5 Nisan Cuma: İsviçre-Türkiye
9 Nisan Salı: Türkiye-Macaristan (Pendik)
31 Mayıs Cuma: Türkiye-Azerbaycan (Erzincan 13 Şubat)
4 Haziran Salı: Azerbaycan-Türkiye
12 Temmuz Cuma: Türkiye-İsviçre (Stadı daha sonra açıklanacak)
16 Temmuz Salı: Macaristan-Türkiye
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