A Milli Takımımızın play-off'taki muhtemel rakipleri

Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nu 2. sırada tamamlayan A Milli Takımımız play-off turunda mücadele edecek. Bizim Çocuklar'ı Portekiz, Galler ve İtalya gibi zorlu rakipler bekliyor.

Karadağ'ı deplasmanda 2-1 mağlup ederek grubu 2. sırada bitiren A Milli Takımımız Katar biletini almak için play-off oynayacak.

12 takımın yer aldığı play-off turunda milli takımımızı zorlu rakipler bekliyor.

A Milli Takımımızın da yer aldığı play-offlarda yer alan 12 takım şöyle:

Portekiz

İskoçya

İtalya

Rusya

İsveç

Galler

Türkiye

Polonya

Makedonya

Finlandiya

Avusturya

Kuzey Makedonya

A Milli Takımımız seri başı olmadığı için şu 6 takımdan biriyle eşleşecek:

Portekiz

İskoçya

İtalya

Rusya

İsveç

Galler

DÜNYA KUPASI YOLU

Play-off'lardan Dünya Kupası'na 3 takım daha katılacak. 12 takım 3 yola ayrılacak ve her yoldan 1 takım Dünya Kupası bileti alacak.

Örnek olarak; A Milli Takımımız, seri başı olan 6 takımdan biriyle eşleşecek. Aynı zamanda finale yükselmemiz halinde eşleşeceğimiz muhtemel rakip de kura çekiminde belli olacak.

Tek maç usulüne göre oynanacak playofflarda ilk maçı kazanmamız halinde diğer eşleşmenin galibiyle oynayacağız ve bu maçı da kazanırsak Katar biletini cebimize koyacağız.

KURA 26 KASIM'DA

Kura çekimi 26 Kasım'da İsviçre'nin Zürih kentinde çekilecek.

Play-offlarda ilk maçlar 24-25 Mart 2022'de, final maçları ise 28-29 Mart 2022'de oynanacak.