Euro
11.6693
-0.1%
Dolar
10.3023
-0.14%
Altın
613.81
0.01%
Borsa
1.686
-0.99%
Bitcoin
631.150
-2.36%
BTXN Coin
21.55
0.00%
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C
    A Milli Takımımızın play-off'taki muhtemel rakipleri

    A Milli Takımımızın play-off'taki muhtemel rakipleri

    Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nu 2. sırada tamamlayan A Milli Takımımız play-off turunda mücadele edecek. Bizim Çocuklar'ı Portekiz, Galler ve İtalya gibi zorlu rakipler bekliyor.
    • Haber Merkezi
    • 17.11.2021 - 00:49
    • Güncelleme : 17.11.2021 - 01:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Karadağ'ı deplasmanda 2-1 mağlup ederek grubu 2. sırada bitiren A Milli Takımımız Katar biletini almak için play-off oynayacak.

    12 takımın yer aldığı play-off turunda milli takımımızı zorlu rakipler bekliyor.

    A Milli Takımımızın play-off taki muhtemel rakipleri #1

    A Milli Takımımızın da yer aldığı play-offlarda yer alan 12 takım şöyle:

    Portekiz

    İskoçya

    İtalya

    Rusya

    İsveç

    Galler

    Türkiye

    Polonya

    Makedonya

    Finlandiya

    Avusturya

    Kuzey Makedonya

    A Milli Takımımızın play-off taki muhtemel rakipleri #2

    A Milli Takımımız seri başı olmadığı için şu 6 takımdan biriyle eşleşecek:

    Portekiz

    İskoçya

    İtalya

    Rusya

    İsveç

    Galler

    A Milli Takımımızın play-off taki muhtemel rakipleri #3

    DÜNYA KUPASI YOLU

    Play-off'lardan Dünya Kupası'na 3 takım daha katılacak. 12 takım 3 yola ayrılacak ve her yoldan 1 takım Dünya Kupası bileti alacak.

    Örnek olarak; A Milli Takımımız, seri başı olan 6 takımdan biriyle eşleşecek. Aynı zamanda finale yükselmemiz halinde eşleşeceğimiz muhtemel rakip de kura çekiminde belli olacak.

    Tek maç usulüne göre oynanacak playofflarda ilk maçı kazanmamız halinde diğer eşleşmenin galibiyle oynayacağız ve bu maçı da kazanırsak Katar biletini cebimize koyacağız.

    KURA 26 KASIM'DA

    Kura çekimi 26 Kasım'da İsviçre'nin Zürih kentinde çekilecek.

    Play-offlarda ilk maçlar 24-25 Mart 2022'de, final maçları ise 28-29 Mart 2022'de oynanacak.

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir