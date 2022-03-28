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    A Milli Takımımızın yeni kaptanı Hakan Çalhanoğlu

    A Milli Takımımızın yeni kaptanı Hakan Çalhanoğlu

    Burak Yılmaz'ın A Milli Takımı bırakması üzerine yeni kaptan Hakan Çalhanoğlu oldu.
    • Haber Merkezi
    • 28.03.2022 - 18:03
    • Güncelleme : 28.03.2022 - 18:13
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    A Milli Futbol Takımı, yarın İtalya ile Konya'da yapacağı hazırlık karşılaşması öncesinde Hakan Çalhanoğlu'nun Türkiye'nin yeni takım kaptanı olduğunu açıkladı.

    Liderliği eline alan Hakan Çalhanoğlu yaptığı açıklamada, sorumluluğun bilincinde olduğunu söyledi.

    "ZAMAN ÇABUK GEÇİYOR"

    "Kaptanlık sorumluluğunun farkındayım ve bunu gururla taşıyacağım. Sorumluluğu herkesin alması gerekiyor. En başta benim. 2015 yılından beri bu formayı taşıyorum. Zaman çabuk geçiyor. . Emre Abi ve Arda Abiyle oynadım, şimdi Burak Abi aramızdan ayrıldı. İtalya maçının iyi geçeceğini düşünüyorum. İki takım da Dünya Kupası'na katılamadı ve üzgün. Yarınki maç bizim için önemli. Konya halkı bize hep iyi gelmiştir. İnşallah yarın iyi bir maç izleriz."

    Serie A performansı parmak ısırtan Hakan, aynı istatistikleri A Milli Takım'da veremediği için sık sık eleştirilere maruz kalıyor.

    A Milli Takımımızın yeni kaptanı Hakan Çalhanoğlu #1


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