UEFA Uluslar Ligi'nde Macaristan ve Sırbistan ile karşılaşacak olan A Milli Takımımızın aday kadrosu açıklandı.

UEFA Uluslar Ligi'nde Macaristan ve Sırbistan ile karşılaşacak olan A Milli Takımımızın aday kadrosu belli oldu.

MİLLİ TAKIMA EN ÇOK FUTBOLCU VEREN TAKIM BAŞAKŞEHİR OLDU

A Milli Takımımıza Süper Lig'den 7 ayrı takımdan futbolcu davet edilirken, Beşiktaş'tan kimsenin çağrılmaması dikkat çekti.

Aday kadroya Başakşehir'den 4, Fenerbahçe'den 2, Antalyaspor, Alanyaspor, Galatasaray ve Rizespor'dan da 1'er futbolcu çağrıldı.

ABDÜLKADİR ÖMÜR BURUN AMELİYATI OLDU

Milli Takım aday kadrosuna çağrılmayan bir başka futbolcu da Trabzonspor'un başarılı oyuncusu Abdülkadir Ömür oldu. Geçtiğimiz günlerde nefes alma şikayeti yüzünden burun ameliyatı olan Ömür, henüz tam olarak iyileşmediği için Şenol Güneş tarafından aday kadroya çağrılmadı.

Ay-Yıldızlılarımızın kadrosu şu şekilde:

Kaleciler: Mert Günok, Gökhan Akkan, Uğurcan Çakır

Defans: Mehmet Zeki Çelik, Mert Müldür, Nazım Sangare, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Mert Çetin, Umut Meraş, Hasan Ali Kaldırım

Orta Saha: Cengiz Ünder, Efecan Karaca, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Mert Hakan Yandaş, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Emre Kılınç

Forvet: Ahmet Kutucu, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman