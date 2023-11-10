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A Milli Takım'ın aday kadrosu duyuruldu!

A Milli Takım'ın aday kadrosu duyuruldu! A Milli Futbol Takımı’nın, özel maçta Almanya ile, UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri grubunda da Galler ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.