A Milli Takım'ın aday kadrosu duyuruldu A Milli Takımımızın, 22 Mart’ta Macaristan ve 26 Mart’ta Avusturya ile yapacağı özel maçların aday kadrosu belli oldu.

ensonhaber.com

14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihleri arasında Almanya’nın ev sahipliğinde yapılacak EURO 2024 için hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı, mart ayı içerisinde iki özel maç yapacak.

Macaristan ve Avusturya ile 2 karşılaşma yapacak olan Vincenzo Montella yönetimindeki millilerin aday kadrosu belli oldu.

Ajax forması giyen Ahmetcan Kaplan, kariyerine Nürnberg'de devam eden Can Uzun, Beşiktaş'ta gösterdiği performansla dikkatleri çeken Semih Kılıçsoy ve Başakşehir'in kalesini koruyan Muhammed Şengezer, ilk kez A Milli Takım kadrosuna davet edildi.

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir A Milli Takım'a çağrılmayan Arda Güler ise, yeniden kadroda kendine yer buldu.

Millilerin aday kadrosu şu şekilde:

Kaleci: Mert Günok, Muhammed Şengezer, Okan Kocuk, Uğurcan Çakır

Defans: Mert Müldür, Zeki Çelik, Ahmetcan Kaplan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Cenk Özkaçar, Ferdi Kadıoğlu

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet: Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Semih Kılıçsoy, Abdülkadir Ömür, Arda Güler, Can Uzun, Enes Ünal, Kenan Yıldız, Yusuf Yazıcı

Maçlar ne zaman?

Ay-yıldızlılar, ilk olarak 22 Mart Cuma günü Avrupa Şampiyonası finallerinde mücadele edecek Macaristan'a konuk olacak. Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22.45'te başlayacak.

Millilerin, 26 Mart Salı günü rakibi ise bir diğer Avrupa Şampiyonası finalisti Avusturya olacak. Ernst Happel Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma da TSİ 22.45'te başlayacak.