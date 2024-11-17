Abdülkerim Bardakcı'nın yerine Cihan Çanak kadroya alındı

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Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'taki 5’inci maçında Kayseri'de konuk ettiği Galler ile 0-0 berabere kaldı.

Bu müsabakanın ardından ise aday kadroda bir değişiklik yaşandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Galler maçında sarı kart gören ve Karadağ mücadelesi için cezalı duruma düşen Abdülkerim Bardakcı'nın kamptan ayrıldığını, Cihan Çanak'ın ise A Milli Takım aday kadrosuna geçiş yaptığını duyurdu.

DEĞİŞİKLİK DUYURULDU

TFF'den yapılan açıklamada şöyle denildi: