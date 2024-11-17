Abdülkerim Bardakcı'nın yerine Cihan Çanak kadroya alındı

Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'taki 5’inci maçında Kayseri'de konuk ettiği Galler ile 0-0 berabere kaldı.
Bu müsabakanın ardından ise aday kadroda bir değişiklik yaşandı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Galler maçında sarı kart gören ve Karadağ mücadelesi için cezalı duruma düşen Abdülkerim Bardakcı'nın kamptan ayrıldığını, Cihan Çanak'ın ise A Milli Takım aday kadrosuna geçiş yaptığını duyurdu.
DEĞİŞİKLİK DUYURULDU
TFF'den yapılan açıklamada şöyle denildi:
A Millî Takımımızın dün akşam Galler ile karşılaştığı UEFA Uluslar Ligi maçında sarı kart görerek 19 Kasım Salı günü Karadağ ile oynanacak son grup müsabakasında cezalı duruma düşen Abdülkerim Bardakcı, kamptan ayrıldı.
Ümit Millî Takımımızın aday kadrosunda bulunan Cihan Çanak ise, bugün itibarıyla A Millî Takım aday kadrosuna geçiş yaptı.
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