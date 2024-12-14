A Milli Takım'ın fikstürü belirlendi

Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ortak düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri grup kura çekimi, FIFA'nın İsviçre'nin Zürih kentinde bulunan merkezinde gerçekleştirildi.
Kura çekiminde 2. torbada bulunan A Milli Futbol Takımı, 4'lü ekiplerin olduğu grupta yer aldı.
Milliler, E Grubu'nda; İspanya/Hollanda eşleşmesinin kazananı, Gürcistan ve Bulgaristan ile eşleşti.
FİKSTÜR BELLİ OLDU
Kuraların belli olmasının ardından A Milli Futbol Takımı'nın fikstürü belirlendi.
Ay-yıldızlı takım, gruptaki ilk maçında deplasmanda Gürcistan ile karşılaşacak.
İLK VE SON MAÇ DEPLASMANDA
A Milli Futbol Takımı'nın elemelerdeki maç fikstürü şöyle:
4 Eylül 2025: Gürcistan-Türkiye
7 Eylül 2025: Türkiye-Hollanda/İspanya eşleşmesinin kazananı
11 Ekim 2025: Bulgaristan-Türkiye
14 Ekim 2025: Türkiye-Gürcistan
15 Kasım 2025: Türkiye-Bulgaristan
18 Kasım 2025: Hollanda/İspanya eşleşmesinin kazananı-Türkiye
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