A Milli Takım'ın fikstürü belirlendi
Haber Merkezi

Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ortak düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri grup kura çekimi, FIFA'nın İsviçre'nin Zürih kentinde bulunan merkezinde gerçekleştirildi.

Kura çekiminde 2. torbada bulunan A Milli Futbol Takımı, 4'lü ekiplerin olduğu grupta yer aldı.

Milliler, E Grubu'nda; İspanya/Hollanda eşleşmesinin kazananı, Gürcistan ve Bulgaristan ile eşleşti.

FİKSTÜR BELLİ OLDU

Kuraların belli olmasının ardından A Milli Futbol Takımı'nın fikstürü belirlendi.

Ay-yıldızlı takım, gruptaki ilk maçında deplasmanda Gürcistan ile karşılaşacak.

İLK VE SON MAÇ DEPLASMANDA

A Milli Futbol Takımı'nın elemelerdeki maç fikstürü şöyle:

4 Eylül 2025: Gürcistan-Türkiye

7 Eylül 2025: Türkiye-Hollanda/İspanya eşleşmesinin kazananı

11 Ekim 2025: Bulgaristan-Türkiye

14 Ekim 2025: Türkiye-Gürcistan

15 Kasım 2025: Türkiye-Bulgaristan

18 Kasım 2025: Hollanda/İspanya eşleşmesinin kazananı-Türkiye

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Emre Çalışkan
Editor