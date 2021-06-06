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A Milli Takım'ın forma numaraları belli oldu
Milli Takım oyuncularının EURO 2020'de giyeceği forma numaraları belli oldu.
- Haber Merkezi
- 06.06.2021 - 15:17
- Güncelleme : 06.06.2021 - 17:28
A Milli Futbol Takımı ülkemizi EURO 2020'de temsil edecek. Turnuvanın en genç takımı olan Türkiye'de birçok oyuncu şampiyonada ilk kez forma giyecek.
Şampiyonanın açılış maçı ise Milli Takımımız ile İtalya arasında oynanacak.
11 Haziran'daki karşılaşma Roma Olimpiyat Stadında oynanacak.
MİLLİ TAKIM'IN FORMA NUMARALARI
Şampiyona öncesi Milli Takım'da da hazırlıklar sürüyor. Oyuncular şampiyonaya sıkı şekilde hazırlanırken, forma numaraların da belli oldu.
Avrupa Şampiyonası'nda Bizim Çocuklar'ın giyeceği forma numaraları;
1 Mert
2 Zeki
3 Merih
4 Çağlar
5 Okay
6 Ozan Tufan
7 Cengiz
8 Dorukhan
9 Kenan
10 Hakan
11 Yusuf
12 Altay
13 Umut
14 Taylan
15 Ozan Kabak
16 Enes
17 Burak
18 Rıdvan
19 Orkun
20 Abdülkadir
21 İrfan Can
22 Kaan
23 Uğurcan
24 Kerem
25 Mert
26 Halil