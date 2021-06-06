A Milli Takım'ın forma numaraları belli oldu

Milli Takım oyuncularının EURO 2020'de giyeceği forma numaraları belli oldu.

A Milli Futbol Takımı ülkemizi EURO 2020'de temsil edecek. Turnuvanın en genç takımı olan Türkiye'de birçok oyuncu şampiyonada ilk kez forma giyecek.

Şampiyonanın açılış maçı ise Milli Takımımız ile İtalya arasında oynanacak.

11 Haziran'daki karşılaşma Roma Olimpiyat Stadında oynanacak.

MİLLİ TAKIM'IN FORMA NUMARALARI

Şampiyona öncesi Milli Takım'da da hazırlıklar sürüyor. Oyuncular şampiyonaya sıkı şekilde hazırlanırken, forma numaraların da belli oldu.

Avrupa Şampiyonası'nda Bizim Çocuklar'ın giyeceği forma numaraları;

1 Mert

2 Zeki

3 Merih

4 Çağlar

5 Okay

6 Ozan Tufan

7 Cengiz

8 Dorukhan

9 Kenan

10 Hakan

11 Yusuf

12 Altay

13 Umut

14 Taylan

15 Ozan Kabak

16 Enes

17 Burak

18 Rıdvan

19 Orkun

20 Abdülkadir

21 İrfan Can

22 Kaan

23 Uğurcan

24 Kerem

25 Mert

26 Halil



