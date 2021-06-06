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    A Milli Takım'ın forma numaraları belli oldu

    A Milli Takım'ın forma numaraları belli oldu

    Milli Takım oyuncularının EURO 2020'de giyeceği forma numaraları belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 06.06.2021 - 15:17
    • Güncelleme : 06.06.2021 - 17:28
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    A Milli Futbol Takımı ülkemizi EURO 2020'de temsil edecek. Turnuvanın en genç takımı olan Türkiye'de birçok oyuncu şampiyonada ilk kez forma giyecek.

    Şampiyonanın açılış maçı ise Milli Takımımız ile İtalya arasında oynanacak.

    11 Haziran'daki karşılaşma Roma Olimpiyat Stadında oynanacak.

    A Milli Takım ın forma numaraları belli oldu #1

    MİLLİ TAKIM'IN FORMA NUMARALARI

    Şampiyona öncesi Milli Takım'da da hazırlıklar sürüyor. Oyuncular şampiyonaya sıkı şekilde hazırlanırken, forma numaraların da belli oldu.

    Avrupa Şampiyonası'nda Bizim Çocuklar'ın giyeceği forma numaraları;

    1 Mert

    2 Zeki

    3 Merih

    4 Çağlar

    5 Okay

    6 Ozan Tufan

    7 Cengiz

    8 Dorukhan

    9 Kenan

    10 Hakan

    11 Yusuf

    12 Altay

    13 Umut

    14 Taylan

    15 Ozan Kabak

    16 Enes

    17 Burak

    18 Rıdvan

    19 Orkun

    20 Abdülkadir

    21 İrfan Can

    22 Kaan

    23 Uğurcan

    24 Kerem

    25 Mert

    26 Halil

    A Milli Takım ın forma numaraları belli oldu #2

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