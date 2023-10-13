A Milli Takım'ın galibiyet coşkusu Hırvatistan'ı deplasmanda 1-0 mağlup ederek EURO 2024 yılında büyük avantaj yakalayan A Milli Futbol Takımı, soyunma odasında galibiyet sevincini yaşadı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

EURO2024 Elemeleri D Grubu maçında A Milli Takımımız, konuk olduğu Hırvatistan ile karşılaştı.

Opus Arena'da oynanan maçı Türkiye 1-0 kazandı. Milli takımımızın golü 30. dakikada Barış Alper Yılmaz'dan geldi.

Bu sonuçla Türkiye, A Grubu'nda 1 maçı eksik olan Hırvatistan'ı geçerek 13 puanla liderliğe yükseldi. Hırvatistan ise 10 puanla 2. sırada kaldı.

Grubun bir sonraki maçında Türkiye, Letonya ile 15 Ekim Pazar günü karşı karşıya gelecek. Hırvatistan ise aynı gün Galler'e konuk olacak.

Hırvatistan'da büyük sevinç

Kazanılan bu kritik üç puanın ardından ise milli futbolcular büyük bir coşku yaşadı.

Deplasmanda Hırvatistan'ı tek golle deviren milli takımda oyuncular, kazanılan üç puanın ardından soyunma odasında galibiyeti doyasıya kutladı.

A Milli Takımı hesabının yaptığı bu paylaşım kısa süre içerisinde büyük beğeni almayı başardı.