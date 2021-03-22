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    A Milli Takım'ın muhtemel 11'i

    A Milli Takım'ın muhtemel 11'i

    A Milli Takımımız, çarşamba günü Dünya Kupası elemelerinde Hollanda ile karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 22.03.2021 - 12:07
    • Güncelleme : 22.03.2021 - 13:33
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    A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 24 Mart'ta Hollanda ile yapılacak maç öncesinde çağırdığı aday kadrodan ilk 11 tercihini belirledi.

    MERİH SAKAT, OZAN İLK 11'DE

    Hollanda, Norveç ve Letonya ile karşılaşacak olan millilerimizde Merih Demiral, aday kadroya çağrılmasına rağmen sakatlığı nedeniyle Hollanda maçında riske edilmeyecek. Başarılı stoperin yerine Ozan Kabak'ın görev alacağı öğrenildi.

    A Milli Takım ın muhtemel 11 i #1

    KALE UĞURCAN'A EMANET

    Aday kadroya Mert Günok, Gökhan Akkan, Altay Bayındır ve Uğurcan Çakır'ı davet eden Şenol Güneş'in, Hollanda maçında kaleyi Uğurcan Çakır'a teslim etmesi bekleniyor.

    HOLLANDA MAÇI MUHTEMEL 11'İ

    Uğurcan Çakır

    Zeki Çelik

    Ozan Kabak (Merih Demiral)

    Çağlar Söyüncü

    Caner Erkin

    Ozan Tufan

    Taylan Antalyalı

    Hakan Çalhanoğlu

    Yusuf Yazıcı

    Kenan Karaman

    Burak Yılmaz

    A Milli Takım ın muhtemel 11 i #2

    A Milli Takım ın muhtemel 11 i #3

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