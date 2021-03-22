A Milli Takım'ın muhtemel 11'i

A Milli Takımımız, çarşamba günü Dünya Kupası elemelerinde Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 24 Mart'ta Hollanda ile yapılacak maç öncesinde çağırdığı aday kadrodan ilk 11 tercihini belirledi.

MERİH SAKAT, OZAN İLK 11'DE

Hollanda, Norveç ve Letonya ile karşılaşacak olan millilerimizde Merih Demiral, aday kadroya çağrılmasına rağmen sakatlığı nedeniyle Hollanda maçında riske edilmeyecek. Başarılı stoperin yerine Ozan Kabak'ın görev alacağı öğrenildi.

KALE UĞURCAN'A EMANET

Aday kadroya Mert Günok, Gökhan Akkan, Altay Bayındır ve Uğurcan Çakır'ı davet eden Şenol Güneş'in, Hollanda maçında kaleyi Uğurcan Çakır'a teslim etmesi bekleniyor.

HOLLANDA MAÇI MUHTEMEL 11'İ

Uğurcan Çakır

Zeki Çelik

Ozan Kabak (Merih Demiral)

Çağlar Söyüncü

Caner Erkin

Ozan Tufan

Taylan Antalyalı

Hakan Çalhanoğlu

Yusuf Yazıcı

Kenan Karaman

Burak Yılmaz