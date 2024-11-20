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A Milli Takım'ın play-off'taki muhtemel rakipleri belli oldu

A Milli Takım'ın play-off'taki muhtemel rakipleri belli oldu UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 6. hafta maçında Karadağ'a deplasmanda 3-1 yenilen ve A Ligi'ne yükselme şansını play-off turuna bırakan A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri belli oldu.