A Milli Takım'ın play-off'taki muhtemel rakipleri belli oldu

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 6. ve son hafta maçında A Milli Futbol Takımı, Karadağ deplasmanına konuk oldu.
Niksic Stadyumu'nda yağmur nedeniyle ağır zemin şartlarında oynanan maçta milliler sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.
A Milli Takım'ın golünü 37. dakikada Kenan Yıldız attı. Karadağ'ın üç golü de Nikola Krstovic'ten geldi. Krstovic, 29, 45 ve 73. dakikalarda fileleri havalandırdı.
MİLLİLER, PLAY-OFF OYNAYACAK
A Milli Takım, Galler'in İzlanda karşısında 4-1 kazanmasıyla grupta 11 puanla ikinci sırada kaldı.
Milliler, A Ligi'nde grubunu 3. sırada tamamlayan İskoçya, Belçika, Macaristan, Sırbistan takımlarından biriyle play-off'ta karşılaşacak.
UEFA Uluslar Ligi eleme turu ve play-off kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde 22 Kasım Cuma günü gerçekleştirilecek.
Çift maç eleme usulüne göre yapılacak play-off maçları 20-23 Mart 2025 tarihlerinde oynanacak.
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