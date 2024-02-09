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A Milli Takım'ın Uluslar Ligi fikstürü belli oldu

A Milli Takım'ın Uluslar Ligi fikstürü belli oldu A Milli Takımımızın B Ligi 4. Grup'ta Galler, İzlanda ve Karadağ ile mücadele edeceği 2024-2025 UEFA Uluslar Ligi fikstürü duyuruldu.