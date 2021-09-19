A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz

Türkiye Futbol Federasyonu, Milli Takım'ın başına Stefan Kuntz'un getirildiğini açıkladı.

A Milli Takım'ın yeni teknik direktörünün Stefan Kuntz olduğu resmen açıklandı.

TFF RESMEN AÇIKLANDI

TFF'den yapılan açıklamada "TFF Yönetim Kurulumuz, A Millî Takım Teknik Direktörlüğü görevi için Sayın Stefan Kuntz ile anlaşmıştır. İmza töreni 20 Eylül Pazartesi günü saat 15.00'te Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecektir. Türk futbolu için hayırlı olmasını dileriz." denildi.

STEFAN KUNTZ KİMDİR?

- 1962 doğumlu olan Stefan Kuntz, futbolculuk döneminde Neunkirchen ve Bochum formaları giyerken polis olarak da görev yapıyordu.

- 1995-96'da Kaiserslautern'den Beşiktaş'a gelen forvet oyuncusu 34 maçta 11 gol ve 4 asist ile oynamıştı.

- Kuntz, futbolcuyken Almanya ile EURO 96 şampiyonluğu yaşadı.

- 58 yaşındaki teknik adam, daha önce Almanya'da Ahlen, Mannheim, Karlsruhe ve Neunkirchen'de görev yaptı.

- 5 senedir Almanya U21 Milli Takımı'nı çalıştıran Stefan Kuntz, 2017 ve 2021'de ülkesini Avrupa şampiyonluğuna taşıdı, 2019'daki finali ise İspanya'ya kaybetti.

- Almanya U21'in başında 53 maça çıkan Kuntz, 38 galibiyet, 7 beraberlik, 8 yenilgi aldı.



