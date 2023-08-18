ABD Kadın Milli Futbol Takımı'nda Vlatko Andonovski, istifa etti ABD Kadın Milli Futbol Takımı'nda 2019'dan bu yana görev yapan Vlatko Andonovski, Dünya Kupası'na son 16 turunda veda edilmesinin ardından istifa kararı aldı.

AA

ABD Kadın Milli Futbol Takımı'nda, Vlatko Andonovski dönemi sona erdi.

ABD Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, istifa eden 46 yaşındaki Makedon teknik adama takıma katkılarından dolaya teşekkür edilerek, yeni kariyerinde başarı dilendi.

2019'dan bu yana görev alıyordu

FIFA Dünya Kupası tarihinin en başarılı takımı ABD, daha önce 4 kez şampiyonluğa ulaştığı ve açık ara favori olarak katıldığı son organizasyona son 16 turunda veda ederek en kötü derecesini elde etmişti.

Vlatko Andonovski, ABD Kadın Milli Futbol Takımı'nı 2019'dan bu yana çalıştırıyordu.