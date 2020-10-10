ABD Milli Takım hocası: Tyler Boyd'a yanlış yapıldı

ABD Milli Takımı Teknik Direktörü Gregg Berhalter, Tyler Boyd'un transfer döneminin kapanmasının ardından kadro dışı bırakılmasını eleştirdi.

ABD Milli Takım hocası Gregg Berhalter, Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Tyler Boyd ile ilgili konuştu.

Berhalter, oyuncusunun Avrupa'daki transfer penceresi kapandıktan sonra kadro dışı bırakılmasının yanlış bir hareket olduğunu söyledi.

"PEK İYİ BİR DURUM DEĞİL"

Berhalter, "Tyler Boyd ile konuştum, bir futbolcunun Avrupa'da transfer dönemi kapandıktan sonra, bu kadar geç kadronun dışında kalacağını öğrenmesi pek iyi bir durum değil." dedi.