Dolar
7.8564
-1.0964%
Euro
9.2939
-0.6053%
Altın
1930.19
1.907%
Borsa
1165.7
1.322%
G. Altın
487.659
0.8718%
Bitcoin
86994.41
1.3553%
EXEN Coin
12.97
1.12%
19ºC
İstanbul
Sağanak yağış 19 C

    ABD Milli Takım hocası: Tyler Boyd'a yanlış yapıldı

    ABD Milli Takımı Teknik Direktörü Gregg Berhalter, Tyler Boyd'un transfer döneminin kapanmasının ardından kadro dışı bırakılmasını eleştirdi.
    • Haber Merkezi
    • 10.10.2020 - 12:41
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    ABD Milli Takım hocası: Tyler Boyd'a yanlış yapıldı

    ABD Milli Takım hocası Gregg Berhalter, Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Tyler Boyd ile ilgili konuştu.

    Berhalter, oyuncusunun Avrupa'daki transfer penceresi kapandıktan sonra kadro dışı bırakılmasının yanlış bir hareket olduğunu söyledi.

    "PEK İYİ BİR DURUM DEĞİL"

    Berhalter, "Tyler Boyd ile konuştum, bir futbolcunun Avrupa'da transfer dönemi kapandıktan sonra, bu kadar geç kadronun dışında kalacağını öğrenmesi pek iyi bir durum değil." dedi.

    ABD Milli Takım hocası: Tyler Boyd a yanlış yapıldı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir