Abdülkadir Ömür: Dünya Kupası bizim için çok önemli

Abdülkadir Ömür: Dünya Kupası bizim için çok önemli

Karadağ karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulunan Abdülkadir Ömür, "Dünya Kupası bizim için çok önemli, en iyi mücadeleyi verip gitmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nu Karadağ'ı yenerek 2. sırada tamamlayan A Milli Takımımız play-off turunda mücadele edecek.

"EN İYİ ŞEKİLDE MÜCADELE EDİP, DÜNYA KUPASI'NA GİTMEK İSTİYORUZ"

Karadağ maçının ardından değerlendirmelerde bulunan Abdülkadir Ömür, "Dünya Kupası bizim için çok önemli. En iyi şekilde mücadele edip, Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz.

"ELİMDEN GELENİ YAPIYORUM"

Sakatlıktan sonra bazı şeyler yaşadım ama pes etmedim. Burada da forma giydiğim için çok mutluyum, çok gururluyum. Elimden geleni yapıyorum, tek istediğim katkı sağlamak" dedi.