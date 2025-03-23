Abdülkerim Bardakcı, milli formayla 2. gol sevincini yaşadı

İHA
UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Macaristan ile mücadele etti.
Rakibini 3-1 yendiği maçın rövanşında 3-0'lık skorla mağlup eden milliler, adını A Ligi'ne yazdırdı.
SON GOL ABDÜLKERİM'DEN
Ay-yıldızlıların üçüncü golünü Abdülkerim Bardakcı kaydetti.
Müsabakanın 90. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın sol taraftan ortasında ceza sahası içinde Abdülkerim kafayla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skor 3-0 oldu.
2. GOLÜNÜ ATTI
30 yaşındaki futbolcu böylece milli takımdaki 2. gol sevincini yaşadı.
Karşılaşmaya 11’de başlayan Abdülkerim Bardakcı 90 dakikada oynadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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