Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya yarı finalde

AA
Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından bu yıl 34'üncüsü Fildişi Sahili'nde gerçekleştirilen organizasyonun çeyrek final turunda, Nijerya ile Angola karşılaştı.
Nijerya, Angola'yı 41. dakikada Ademola Lookman'nın golüyle 1-0 yenerek yarı finale adını yazdırdı.
Onuachu son dakikada girdi, Osayi oyuna dahil olmadı
Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Paul Onuachu 90+5. dakikada oyuna girerken, Fenerbahçe futbolcusu Bright Osayi-Samuel ise maçı yedek kulübesinde tamamladı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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