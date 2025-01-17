DHA

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde üç yıldır judo antrenörlüğü yapan Milli Antrenör Derya Akkaya (40), aynı kurumda hakemlik yapan eşi İskender (40) ve oğulları Ali İlbars (10) ile birlikte judo sporuna gönül verdi.

3 yaşındaki oğlu Asil’i de spora kazandıran Derya Akkaya, judo salonlarında hem annelik hem de antrenörlük yaptığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Spor benim için sadece bir meslek değil, yaşam tarzım ve tutkudur. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde üç yıldır judo antrenörlüğü yapıyorum. Kendi oğlumu ve diğer öğrencilerimi yetiştiriyorum. Hem annelik hem de antrenörlük yaparak, branşımızı yaygınlaştırdık. Oğlum Ali İlbars bu yıl okul sporlarında il birincisi oldu ve Batman’daki grup müsabakalarına katılacak. Şu an 10 yaşında ve hedefimiz, bu yılki Türkiye şampiyonasında birinci olmak. Minikler kategorisinde de birinciliği hedefliyoruz ve adım adım daha büyük hedeflere yöneliyoruz.

"MARDİN’DEN OLİMPİYAT ŞAMPİYONU YETİŞTİRMEK İSTİYORUZ"

Derya Akkaya’nın eşi İskender, Mardin’de judo sporunu yaygınlaştırmayı amaçladıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

Çocuklarımıza sporun kurallarını öğretiyor, düzenli spor yapmalarını sağlıyoruz. Bu sporu kuşaktan kuşağa aktarabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Sporu yaygınlaştırdıkça, çocuklara faydamız dokundukça mutlu oluyoruz. En büyük hedefimiz, Mardin’den bir olimpiyat şampiyonu yetiştirmektir.

"HEM ANTRENÖRÜM HEM ANNEM"

Ali İlbars Akkaya ise 5 yaşından beri annesiyle birlikte antrenman yaparak, okul sporlarında il birinciliği elde ettiğini belirtti ve şunları söyledi: