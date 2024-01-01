Alexander Djiku ve Daniel Amartey, Gana Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrıldı

Gana Milli Takımı'nın, Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek kadrosu açıklandı.
Listede, Fenerbahçe forması giyen stoper Alexander Djiku ile Beşiktaş'ta top koşturan savunmacı Daniel Amartey de yer aldı.
Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da oynayan Kingsley Schindler de Gana Milli Takımı'nın aday kadrosuna dahil edildi.
27 isim çağrıldı
Gana Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek futbolcular şu şekilde:
Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Richard Ofoi, Joseph Wollacott, Lawrence Ati-Zigi, Alidu Seidu, Denis Odoi, Kingsley Schindler, Gideon Mensah, Abdul Fatawu Hamid, Nicholas Opoku, Daniel Amartey, Salisu Mohammed, Alexander Djiku, Baba Iddrisu, Elisha Owusu, Abdul Samed Salis, Richmond Lamptey, Majeed Ashimeru, Mohammed Kudus, Andre Ayew, R.Y. Königsdörffer, Osman Bukari, Joseph Paintsil, Jordan Ayew, Ernest Nuamah, Inaki Williams, Antoine Semenyo, Jonathan Sowah
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