Haberler



Milli Takımlar



Alexander Djiku ve Daniel Amartey, Gana Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrıldı

Alexander Djiku ve Daniel Amartey, Gana Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrıldı Fenerbahçe'nin stoperi Alexander Djiku ile Beşiktaş forması giyen Daniel Amartey, Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek Gana Milli Takımı'nın aday kadrosunda yer aldı.