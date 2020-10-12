Haberler

Milli Takımlar Haberleri

Alexander Sörloth ile Erling Haaland yine şov yaptı

Alexander Sörloth ile Erling Haaland yine şov yaptı

Norveç'in Romanya'yı 4-0 yendiği maçta, Haaland hat-trick yaptı. Diğer gol ise eski Trabzonsporlu Alexander Sörloth'tan geldi.