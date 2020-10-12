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    Alexander Sörloth ile Erling Haaland yine şov yaptı

    Norveç'in Romanya'yı 4-0 yendiği maçta, Haaland hat-trick yaptı. Diğer gol ise eski Trabzonsporlu Alexander Sörloth'tan geldi.
    • Haber Merkezi
    • 12.10.2020 - 09:42
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    Alexander Sörloth ile Erling Haaland yine şov yaptı

    UEFA Uluslar Lig B'de Norveç ile Romanya, Ulleval Stadion'da karşı karşıya geldi.

    Maçta Norveç'in golleri 13., 64. ve 74. dakikalarda genç yıldız Erling Haaland ve 39. dakikada Trabzonspor'un eski futbolcusu Alexander Sörloth'tan geldi.

    Alexander Sörloth ile Erling Haaland yine şov yaptı #1

    OMAR İLK 11'DE BAŞLADI

    Alexander Sörloth, Haaland'ın gollerinden birisinin de asistini yapan isim oldu. Norveç'te Galatasaraylı Omar Elabdellaoui maça ilk 11'de başladı ve 79 dakika süre aldı.

    Bir diğer sarı-kırmızılı isim Martin Linnes ise 70. dakikada oyuna girdi.

    Avusturya ve Kuzey İrlanda'nın yer aldığı grupta; Norveç puanını 6'ya yükseltti. Romanya 3. maç sonunda 4 puanda kaldı.

    Alexander Sörloth ile Erling Haaland yine şov yaptı #2

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