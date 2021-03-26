Alexander Sörloth: Türkiye'yi yeneceğimizi düşünüyorum

Leipzig forması giyen eski Trabzonsporlu Alexander Sörloth, yarın oynanacak Norveç-Türkiye maçı öncesi iddialı sözler sarf etti.

Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de gol krallığı yaşayan ve sezon başında RB Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth, Türkiye ile oynayacakları Dünya Kupası grup elemeleri ikinci maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE'Yİ YENECEĞİMİZE İNANIYORUM"

Sörloth, "İçimizde yeterince kazanma hırsı var. Ben Türkiye maçına baskı altında olmadan çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Grupta hedefimiz birincilik. Türkiye'yi yeneceğimize inanıyorum." sözlerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE HARİKA ZAMAN GEÇİRDİM"

25 yaşındaki isim Türkiye'de Trabzonspor formasıyla geçirdiği günler sorulduğunda, "Türkiye'de yaşadıklarımı daha önce yaşamamıştım. Tribünlerde 40.000 kişinin önünde çılgın maçlar oynadık. Bir metre uzağımdaki arkadaşımı bile duyamadığım maçlar oynadım. Orada başından sonuna kadar harika zaman geçirdim." diyerek Türkiye günlerini unutamadığını belirtti.

Golcü oyuncu milli takımdaki partneri olan Haaland'la Bundesliga'da rakip olarak oynadıklarının hatırlatılması üzerine, "Onun performansı bir Norveçli olarak beni gururlandırıyor. Onunla iyi bir iletişimim ve arkadaşlığım var." ifadelerini kullandı.