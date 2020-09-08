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Alexander Sörloth ve Erling Haaland'dan gol şov
Trabzonsporlu Sörloth ile Galatasaraylı Omar Elabdellaoui'nin formasını giydiği Norveç Milli Takımı, Kuzey İrlanda'yı 5-1 mağlup etti.
- Haber Merkezi
- 08.09.2020 - 08:55
UEFA Uluslar Ligi B Ligi 1. Grup'ta Kuzey İrlanda ile Norveç karşı karşıya geldi.
Maça çok hızlı başlayan Norveç henüz 2. dakikada Mohamed Elyounoussi'nin golüyle 1-0 öne geçti.
SÖRLOTH VE HAALAND'DAN İKİŞER GOL
6. dakikada Paddy McNair durumu 1-1'e getirirken, 1 dakika sonra Erling Haaland ve 19'da Alexander Sörloth'un golleriyle devre 3-1 sona erdi.
İkinci yarıya da hızlı başlayan Norveç'te 47. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Sörloth, skoru 4-1 yaptı.
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ELABDELLAOUİ'DEN ASİST
58'de ise Galatasaray'ın yeni transferi Omar Elabdellaoui'nin asistinde Haaland skoru belirledi ve Norveç sahadan 5-1'lik üstünlükle ayrıldı.
Bu sonuçla Norveç puanını 3'e yükseltirken, Kuzey İrlanda ise 1 puanda kaldı.