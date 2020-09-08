Alexander Sörloth ve Erling Haaland'dan gol şov

Trabzonsporlu Sörloth ile Galatasaraylı Omar Elabdellaoui'nin formasını giydiği Norveç Milli Takımı, Kuzey İrlanda'yı 5-1 mağlup etti.

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 1. Grup'ta Kuzey İrlanda ile Norveç karşı karşıya geldi.

Maça çok hızlı başlayan Norveç henüz 2. dakikada Mohamed Elyounoussi'nin golüyle 1-0 öne geçti.

SÖRLOTH VE HAALAND'DAN İKİŞER GOL

6. dakikada Paddy McNair durumu 1-1'e getirirken, 1 dakika sonra Erling Haaland ve 19'da Alexander Sörloth'un golleriyle devre 3-1 sona erdi.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Norveç'te 47. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Sörloth, skoru 4-1 yaptı.

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ELABDELLAOUİ'DEN ASİST

58'de ise Galatasaray'ın yeni transferi Omar Elabdellaoui'nin asistinde Haaland skoru belirledi ve Norveç sahadan 5-1'lik üstünlükle ayrıldı.

Bu sonuçla Norveç puanını 3'e yükseltirken, Kuzey İrlanda ise 1 puanda kaldı.