Ali Yerlikaya: Erzincan'da 8 dönümlük toprak, 100 dönüme yayıldı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzincan'da altın madeninde meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili, "8-10 dönümlük toprak kütlesi 100 dönümlük alana yayıldı" ifadelerini kullanarak, 9 kayıp işçi için seferber olunduğunu söyledi.

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AA & Ensonhaber

Erzincan'ın İliç ilçesinde faaliyet gösteren özel bir altın madeni ocağında toprak kayması meydana geldi.

Gelen son bilgilere göre, toprak kayması nedeniyle maden sahasında 9 işçinin kaybolduğu açıklandı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "İstiflenen 8 dönümlük toprak, 100 dönüme yayıldı"

NTV canlı yayınına katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, maden ocağından çıkarılan toprakların istiflenmesiyle oluşan bir kümelenme olduğunu belirten Yerlikaya, kümelenen toprağın kayması sonucu olayın meydana geldiğini kaydetti.

Yerlikaya "8-10 dönümlük toprak kütlesi 100 dönümlük alana yayıldı" ifadelerini kullandı.

Tüm arama ve kurtarma ekipleri seferber oldu

Yerlikaya, valilik koordinasyonunda arama kurtarma başta olmak üzere bölgedeki bütün AFAD çalışanlarını, kamu kurum ve kuruluşlarını seferberlik ruhuyla bölgeye gönderdiklerini ifade etti.

Yaklaşık 400 kişinin arama kurtarma çalışmalarına katıldığı bilgisini veren Yerlikaya, bölgedeki çalışmaların devam etmesi durumunda gereken bütün tedbirlerin alındığını dile getirdi.

Göçük altında kalanların ailelerine ve mesai arkadaşlarına iyi bir haber verebilmek istediklerini vurgulayan Yerlikaya, madende toplam 667 kişinin vardiyalı bir şekilde çalıştığı bilgisinin kendisine verildiğini söyledi.

"9 çalışan maalesef toprak altında"

Vali ve firma yetkilileriyle görüştüklerini aktaran Yerlikaya, "9 çalışanın maalesef bu toprak kaymasından olumsuz etkilendiği yönünde bilgi var." diye konuştu.

Bakan Yerlikaya, olayın hemen ardından İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş'ı bölgeye gönderdiklerini sözlerine ekledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Maden sahasında 400 personelin katılımıyla arama kurtarma çalışması devam ederken, olaya ilişkin adli soruşturma başlatıldı.

Öte yandan toprak kayması sonucu akan malzemenin Fırat Nehri'ne ulaşmaması için tüm önlemlerin alındığı bildirildi.