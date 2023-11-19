Alman basını, Türkiye mağlubiyetini manşetlerine taşıdı Özel maçta Almanya ile Berlin'de karşılaşan A Milli Takımız, rakibini 3-2'lik skorla mağlup etti. Ortaya çıkan bu sonuç ise Alman basınında büyük bir yankı uyandırdı.

ensonhaber.com

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında deplasmanda Almanya ile karşı karşıya geldi.

Milliler, Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçta güçlü rakibini 3-2'lik skorla mağlup etti.

Ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golleri Ferdi Kadıoğlu, Kenan Yıldız ve penaltıdan Yusuf Sarı kaydetti. Almanya’nın golleri ise Havertz ve Füllkrug’dan geldi.

Alınan bu sonuç ise Almanya'da büyük bir yankı uyandırdı. Julian Nagelsmann'ın ilk yenilgisini Türkiye karşısında almasının ardından, Alman basını karşılaşmayı manşetlerine taşıdı.

Bild

Almanya'nın önde gelen gazetesi Bild, 'Berlin'de hayal kırıklığı gecesi' başlığıyla maçı okurlarına taşıdı.

Tribünde yer alan Türk taraftarların oluşturduğu atmosfere de değinen Alman gazetesi, 'Atmosfer deplasman maçı gibiydi' ifadelerini kullandı.

Ayrıca gazete, 'Bir sonraki yaza kadar yapılacak çok işimiz var' yorumunda da bulundu.

Kicker

Kicker'da yer alan habere göre ise Julian Nagelsmann'ın ilk yenilgisini Türkiye karşısında aldığı belirtilirken VAR kararıyla verilen penaltıya da atıfta bulunuldu:

Teknik direktör Julian Nagelsmann yönetimindeki üçüncü maçta ilk yenilgi yaşandı. Türkiye karşısında ilk yarıda liderliğini koruyamayan Almanya Milli Takımı, 2-2'lik beraberliği ikinci yarıda devam ettiremedi. Sonunda rakip lehine VAR'dan penaltı kararı verildi.

Der Spiegel

Der Spiegel ise mücadelede tribünde yer alan Türk taraftarların altını çizerek maçı okurlarına şu şekilde aktardı:

Alman Milli Futbol Takımı Türkiye ile hazırlık maçını kaybetti. Berlin Olimpiyat Stadı'nda çok sayıda konuk taraftar tribündeydi ve Almanya Milli Takımı'nı ıslıklıyordu.

Sportschau

Sportschau ise okuyucularına maçı şu şekilde aktardı:

Alman Milli Takımı, teknik direktör Julian Nagelsmann yönetimindeki ilk yenilgisini Türkiye karşısında aldı. Bu, 2024'te kendi evinde Avrupa Şampiyonası'na giden yolda bir başarısızlık.

Frankfurter Allgemeine

Alman basınından bir diğer gazete olan Frankfurter Allgemeine ise karşılaşma hakkında şu ifadeleri kullandı.