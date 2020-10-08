Alman basınındaki Almanya-Türkiye maçı manşetleri

Almanya'nın önde gelen spor gazeteleri, 3-3 biten karşılaşmayı manşetlerine taşıdı. Alman futbolcuların performansını eleştiren Bild, "Kimse bu yüzden televizyonunu açmıyor" dedi.

UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları öncesi Almanya ile Türkiye özel maçta karşı karşıya geldi.

Gol düellosu şeklinde geçen mücadele, millilerimizin son dakikada attığı golle 3-3 sona erdi.

Sıra dışı bir maç olduğunu belirten Alman basını, kendi futbolcularını da sert bir dille eleştirdi.

"KİMSE BU YÜZDEN TELEVİZYONUNU AÇMIYOR"

Almanya'nın yüksek tirajlı spor gazetelerinden Bild, internet sitesinden Alman futbolundaki düşüşe vurgu yaparak, "Almanya'da kimse bu yüzden televizyonunu açmıyor. 2020'deki üçüncü maçta da aynı son. Alman Milli Takımı, korona sonrası ilk galibiyetini bekliyor." ifadelerini kullandı.

"YİNE ÜSTÜNLÜĞÜMÜZÜ KORUYAMADIK"

Bild gibi Almanya'nın bir başka yüksek tirajlı spor gazetelerinden Kicker, internet sitesinden Bild'e benzer bir içerik yazarak, "Alman milli takımı hazırlık maçında Türkiye ile 3-3 berabere kaldı. İsviçre ve İspanya maçlarında olduğu gibi öne geçtikten sonra üstünlüğünü koruyamadı." ifadeleri kullanıldı.

Die-Welt okuyucularına servis ettiği haberde, "Alman milli takımı Türkiye'ye karşı beraberliğin ötesine geçemedi." sözlerini kullandı.

"SIRA DIŞI MAÇTI"

Der Tagesspiegel, Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Löw'ün artık milli maçlarda kazanmakta zorlandığını belirterek, "Sıra dışı maç sonunda beraberlikle sonuçlandı." ifadesini kullandı.

Stern gazetesi, Alman milli takımının üst üste 3. maçından galip gelemediğini vurgulayarak, "Yine zafer yok" başlığını attı.

Morgenpost, Alman milli takımının yine bir maçtan galip gelemediğini ve bu durumun normal olmadığını manşetine taşıdı. Türkiye maçı için, "İlk galibiyet kaçtı." ifadesi kullanıldı.

Badische Zeitung gazetesi, son dakikada yenilen golün yıkıcı bir etki yarattığını ve Alman milli takımını yaraladığını vurguladı.