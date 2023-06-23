Alman ümit milli futbolcular, ırkçı hakarete uğradı 21 Yaş Altı Almanya Milli Takımı'nın siyahi futbolcuları Youssoufa Moukoko ve Jessic Ngankam, sosyal medyadan ırkçı hakarete uğradı.

AA

Youssoufa Moukoko ve Jessic Ngankam, Gürcistan'ın Kutaisi kentinde İsrail ile oynadıkları ve 1-1 berabere kaldıkların 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası maçında penaltı atışlarını gole çevirememelerinin ardından sosyal medyadan ırkçı hakaretlere maruz kaldı.

"Kazanırsak hepimiz Almanız"

Maçtan sonra bu duruma tepki gösteren Moukoko, şu ifadeleri kullandı:

Kazanırsak hepimiz Almanız. Kaybedersek 'maymun' yorumları geliyor. Jessic'e geldi, bana da geldi. Böyle şeylerin futbolda yeri yok.

"Bu sefer çok acı verdi"

Takıma yardım etmek istediklerini ve hiçbir oyuncunun kasıtlı olarak penaltı kaçırmadığını vurgulayan Kamerun doğumlu genç futbolcu, aldıkları mesajları "iğrenç" olarak nitelendirdi.

Moukoko, bu tür mesajlarla sürekli karşı karşıya kaldığını aktararak, "Bu sefer çok acı verdi." dedi. Borussia Dortmund'da forma giyen Moukoko, artık buna karşı bir tepki verilmesi gerektiğini dile getirdi.

"Irkçı yorumlar ise en çirkin yönünü gösteriyor"

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser ise twitter'dan yaptığı paylaşımda, Moukoko ile Ngankam'a yönelik ırkçı hakaretleri "insanlık dışı ve iğrenç" olarak tanımladı.

Faeser, şu değerlendirmede bulundu:

Milli futbolcularımız modern ve çeşitliliğe sahip Almanya'nın en iyi yönünü, bu ırkçı yorumlar ise en çirkin yönünü gösteriyor.

"Kaybettiğimizde göçmen oluyorum"

Bu sezon Başakşehir formasıyla futbola veda eden 34 yaşındaki Mesut Özil, Almanya Milli Takımı'nda oynadığı dönemde şu ifadeleri kullanmıştı: