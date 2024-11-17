Almanya, Bosna Hersek'e fark attı

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UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup 5. maçında Julian Nagelsmann'ın çalıştırdığı Almanya ile Sergey Barbarez yönetimindeki Bosna Hersek karşı karşıya geldi.

Europa-Park Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 7-0'lık skorla Almanya oldu.

ALMANYA, FARKLI KAZANDI

Ev sahibi takımın gollerini 2. dakikada Jamal Musiala, 23. ve 79. dakikalarda Tim Kleindienst, 37 dakikada Leroy Sane, 50. ve 57. dakikalarda Florian Wirtz ve 66. dakikada Leroy Sane kaydetti.

DZEKO, FORMA GİYMEDİ

Bosna Hersek'te Fenerbahçe'de oynayan Edin Dzeko forma giymezken, kariyerini Kasımpaşa'da sürdüren Haris Hajradinovic 85. dakikada oyuna dahil oldu.

ALMANYA, LİDERLİĞİ GARANTİLEDİ

Bu sonuçla birlikte Almanya gruptaki puanını 13'e yükseltip liderliği garantilerken, Bosna Hersek 1 puanda kaldı.

Grubun son haftasında Almanya deplasmanda Macaristan ile karşılaşırken, Bosna Hersek evinde Hollanda ile karşılaşacak.