Almanya, Fransa'yı deplasmanda yendi
ensonhaber.com

Didier Deschamps'ın takımı Fransa ile Julian Nagelsmann'ın yönetimindeki Almanya hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Lyon'daki Groupama Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Almanya 2-0'lık skorla kazanmayı başardı.

Almanya, 2 golle güldü

Almanya'ya galibiyeti getiren golleri; henüz müsabakanın 7. saniyesinde Florian Wirtz ve 49. dakikada Kai Havertz kaydetti.

Almanya'da 3 yılın ardından milli takıma dönen Toni Kroos, ilk 11 başladığı maçın 7. saniyesinde Florian Wirtz'in attığı golün asistini yaptı.