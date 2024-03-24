Almanya, Fransa'yı deplasmanda yendi

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Didier Deschamps'ın takımı Fransa ile Julian Nagelsmann'ın yönetimindeki Almanya hazırlık maçında karşı karşıya geldi.
Lyon'daki Groupama Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Almanya 2-0'lık skorla kazanmayı başardı.
Almanya, 2 golle güldü
Almanya'ya galibiyeti getiren golleri; henüz müsabakanın 7. saniyesinde Florian Wirtz ve 49. dakikada Kai Havertz kaydetti.
Almanya'da 3 yılın ardından milli takıma dönen Toni Kroos, ilk 11 başladığı maçın 7. saniyesinde Florian Wirtz'in attığı golün asistini yaptı.
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