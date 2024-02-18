Almanya Futbol Federasyonu, Can Uzun'la görüşme gerçekleştirdi Alman yetkililer, U17 ve U18'de Türkiye için oynayan Can Uzun'u kendi milli takımlarına kazandırmak için harekete geçti.

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Almanya Bundesliga 2'de 21 hafta sonunda topladığı 29 puanla 11. basamakta bulunanan Nürnberg'de genç futbolcu Can Uzun, bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri çekiyor.

2023-2024 sezonunda 20 maça çıkan ve 13 gol, 2 asistlik performans sergileyen orta saha oyuncusu, şimdiden Avrupa'nın dev kulüplerini peşine taktı.

Hem Türkiye hem Almanya çaba sarf ediyor

İsmi sık sık Borussia Dortmund ile anılan Can Uzun'un kariyerine nasıl devam edeceği merak konusu olurken, milli takım tercihi de bekleniyor.

Mesut Özil ile İlkay Gündoğan'da da olduğu gibi 18 yaşındaki oyuncuyu, milli takıma kazandırmak için Türkiye ve Almanya büyük bir çaba sarf ediyor.

Almanya görüşme gerçekleştirdi

Alman basınından Bild'de yer alan habere göre; Almanya Futbol Federasyonu'ndan Rudi Völler ve Andeas Rettig geçtiğimiz günlerde Can Uzun ve ailesiyle bir görüşme gerçekleştirdi.

Haberde Türkiye'nin 18 yaşındaki Kenan Yıldız ve Arda Güler gibi iki önemli ismi milli takıma kazandırdığı belirtilirken sıradaki ismin ise Can Uzun olması için büyük bir efor sarf edildiği bildirildi.

"Henüz bir karar vermedim"

Alt yaş kategorilerinde U17 ve U18'de Türk Milli Takımı için oynayan Can Uzun, birkaç hafta önce verdiği bir röportajda, şunları demişti:

Ne yapacağım konusunda henüz bir karar vermedim. Ailem ve menajerimle bu konuyu düşüneceğiz. Bu karar işin sonunda nasıl hissettiğimle ilgili

Nürnberg ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de bitecek olan Can Uzun'un güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak belirlendi.