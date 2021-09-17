Almanya Futbol Federasyonu'ndan Kuntz açıklaması

Milli Takım'la adı anılan Stefan Kuntz için Alman Futbol Federasyonu, "Stefan Kuntz'un, Türkiye Milli Takımı'nı çalıştırabilmesi için mevcut sözleşmesinin son verilmesine karar verilmiştir." dedi.

A Milli Takım'da Şenol Güneş'in ayrılmasının ardından, yeni teknik direktör için arayış başlamıştı. Birçok Türk hocanın adı geçse de son günlerde sürpriz aday çıktı. O da Almanya U21 Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Kuntz arasında görüşmeler devam ediyor.

Kuntz ile TFF geçtiğimiz günlerde prensip anlaşmasına da varmıştı. Konuyla alakalı bugün Almanya Futbol Federasyonu'ndan da bir açıklama geldi.

"SÖZLEŞMESİNİN İPTAL EDİLMESİNE KARAR VERİLDİ"

Federasyondan yapılan açıklamada, "Almanya Futbol Fderasyonu, Stefan Kuntz'un Türkiye milli takımının teknik direktörü olarak Türkiye Futbol Federasyonu ile çalışabilmesi için mevcut sözleşmesinin iptal edilmesini oy birliğiyle kararlaştırdı.

Stefan Kuntz'un Alman U21 milli takımındaki başarıları ve Türkiye ile olan özel ilişkisi nedeniyle DFB, bu anlaşmayı engellemek istemedi. Bu adım Türk ve Alman futbolu arasındaki dostluğun da bir ifadesidir." ifadeleri kullanıldı.

YABANCI HOCA TARTIŞMA KONUSU

TFF’nin getirdiği yabancı kuralı tartışılırken, Milli Takım’a yabancı hocanın getirilmesi eleştirilen konulardan biri oldu.

Yabancı hocanın Türk futbolcular ile kuracağı iletişim de bir diğer tartışma konusu.

ALMANYA U21’LE ŞAMPİYON OLDU

Almanya U21 Milli Takımı'nı çalıştıran Stefan Kuntz, 2016-17 ve 2020-21'de ülkesini Avrupa şampiyonluğuna taşıdı.

Futbolculuğu döneminde Türkiye’den Beşiktaş’ta da forma giyinmişti.

1996 yılında Beşiktaş'tan ayrılan Kuntz, 1999 yılında ise futbolculuk kariyerini noktaladı. Daha sonra ise futbolculuğa başladığı Borussia Neunkirchen takımı çalıştırarak teknik direktörlük kariyerine geçti.İlk olarak Borussia Neunkirchen takımını çalıştırdı. Daha sonra Karlsruhe, Waldh. Mannheim, LR Ahlen takımlarında görev aldı.