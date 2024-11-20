Almanya, Macaristan ile berabere kaldı

Haber Merkezi
UEFA Uluslar A Ligi 3. grupta Almanya, deplasmanda Macaristan'a konuk oldu.
Mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi. Almanya'nın golünü 76. dakikada Felix Nmecha, Macaristan'ın golünü ise 90+9. dakikada Dominik Szoboszlai penaltıdan kaydetti.
ALMANYA ÇEYREK FİNALDE
Macaristan'da Galatasaray forması giyen Roland Sallai, ilk 11'de başladığı maçta 82 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla birlikte 14 puanla grubu lider bitiren Almanya, çeyrek finale yükseldi. Macaristan ise 6 puanla 3. sırada konumlandı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış