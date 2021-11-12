Almanya Milli Takımı, Joachim Löw'e veda etti

Almanya, Löw'e Lihtenştayn'a karşı oynayacakları mücadele öncesinde düzenlenen törenle veda etti. Tecrübeli teknik adama teşekkür plaketi verildi.

Almanya Milli Takımı, eski teknik direktörü Joachim Löw'e, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Lihtenştayn'a karşı oynayacakları mücadele öncesi düzenlenen törenle veda etti.

Törende Almanya Futbol Federasyonu, 2014 yılında Dünya Kupası'nı kazandırmayı başaran teknik adama teşekkür plaketi verdi.

“HAYRANIN OLARAK KALACAĞIM”

Uzun yıllar boyunca Almanya'yı çalıştıran tecrübeli teknik adam, şu açıklamalarda bulundu:

"17 yıldır milli takımımızın bir parçası olmama imkan tanıdığınız için çok teşekkür ederim. Sonsuz minnettarlık duyduğum harika bir zaman dilimiydi. Hansi Flick ile yapılan yeni başlangıç, 5'te 5 ile son derece başarılı oldu. Kendisine ve sizlere en iyi dileklerimi iletiyorum. Etkileyici, başarılı turnuvalar diliyorum. Hak ediyorsun. Hayranın olarak kalacağım."