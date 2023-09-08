Almanya Milli Takımı'nın yeni kaptanı İlkay Gündoğan oldu 32 yaşındaki Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, Almanya Milli Takımı'nın kaptanlığına getirildi.

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2024 yılında yapılacak olan Avrupa Şampiyonası öncesinde elemeler devam ederken turnuvaya direkt olarak katılan ev sahibi Almanya'da sıcak bir gelişme yaşandı.

Almanya Milli Futbol Takımı'nda Balıkesirli futbolcu İlkay Gündoğan'a önemli bir rol verildi.

Yaz transfer döneminde büyük başarılar yakaladığı Premier Lig ekibi Manchester City'den LaLiga takımı Barcelona'ya giden orta saha oyuncusu Almanya Milli Futbol Takımı'nın 1. kaptanı oldu.

Başarılı teknik direktör Hansi Flick tarafından yapılan tercihler sonrasında diğer kaptanlar Bayern Münih'in yıldızları Thomas Müller ve Joshua Kimmich oldu.

"Yeni kaptan olmak büyük bir onur"

Öte yandan sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Türk asıllı İlkay Gündoğan, şu ifadeleri kullandı:

Almanya milli takımının yeni kaptanı olmak büyük bir onur.

67 kez forma giydi

11 Ekim 2011'deki 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde Belçika karşısında Philipp Lahm'ın yerine son beş dakika oyuna dahil olan 32 yaşındaki oyuncu, ilk kez Almanya formasını giymişti.

İlkay Gündoğan, 67 kez formasını giydiği milli takımda 17 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.