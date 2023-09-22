Almanya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Julian Nagelsmann oldu Hansi-Flick ile yolların ayrılmasının ardından Almanya Milli Takımı'nda göreve 36 yaşındaki çalıştırıcı Julian Nagelsmann getirildi.

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Almanya Milli Futbol Takımı'nda alınan başarısız sonuçların ardından Hansi-Flick ile yollar ayrılmıştı. Bu vedanın ardından ise yeni teknik direktör resmen açıklandı.

Almanya Futbol Federasyonu, 36 yaşındaki teknik adam Julian Nagelsmann ile 31 Temmuz 2024'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

"Gelecek yıl birbirimize kenetlenmiş bir takım olacağız"

İmza sonrası konuşan Nagelsmann, şunları dedi:

Kendi ülkemiz oynayacağımız bir Avrupa şampiyonası var. Bu özel bir şey. Birkaç on yılda bir olan bir şey. Her şeyi harika bir ülkede harika bir turnuvaya sahip olma gerçeğiyle açıklıyorum. Bu zorluğun üstesinden gelmek için büyük bir arzu duyuyorum. Dortmund'daki görünüm bir başlangıçtı. Gelecek yıl birbirimize kenetlenmiş bir takım olacağız.

"Nagelsmann'ın milli takım hocası olması yeni bir ilham verecektir"

Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Bernd Neuendorf, şu sözleri sarf etti:

Gelecek yılki Avrupa Şampiyonası tüm Almanya futbolu için büyük önem taşıyor. Nagelsmann'ın milli takım hocası olması yeni bir ilham verecektir ve EURO 2024'te başarı getirecektir. Nagelsmann, yeni görevine en üst düzeyde motivasyonla yaklaşan olağanüstü bir teknik direktör. Şimdi hepimiz önümüzdeki turnuvaya odaklanacağız ve Nagelsmann'ı destekleyeceğiz.

Milli Takım'ın 12. teknik direktörü oldu

Antrenörlük kariyerine 19 yaşında Augsburg'ta gözlemci olarak başlayan Nagelsmann, aynı sene içerisinde 1860 Münih U18 takımı yardımcı antrenörlüğüne geçti. 21 yaşında Hoffenheim U17'de yardımcı antrenör olan genç hoca, 2 sezon sonra U17'nin teknik direktörü oldu.

Hoffenheim'da a takım antrenörlüğüne 24 yaşında başlayan Nagelsmann, 6 ay sonra U19 teknik direktörü oldu ve 3 yıl bu görevde deneyim kazandı.

27 yaşında Hoffenheim teknik direktörü olarak dikkat çeken Nagelsmann, 32 yaşında Leipzig'in başına geçti. Leipzig'teki başarılı 2 yılın ardından Bayern Münih'in teknik direktörü oldu ancak 1.5 yıl içerisinde yönetimle arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle bu görevi bıraktı.

Nagelsmann, Almanya Milli Takımı'nın tarihteki 12. teknik direktörü olmayı başardı.