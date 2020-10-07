Almanya-Türkiye - CANLI SKOR

A Milli Takımımız, bu akşam özel maçta deplasmanda Almanya ile karşı karşıya geliyor.

CANLI SKOR İÇİN SIK SIK SAYFAYI YENİLEYİNİZ...

37' Hızlı gelişen atağımızda Ozan Tufan'ın pası ile sağ kanatta topla buluşan Efecan Karaca bekletmeden ortasını ceza sahasına doğru göndermek istiyor ancak savunmada Antonio Rüdiger son anda araya girmeyi başarıyor.

33' Müsabakanın ilk köşe vuruşunu sağ kanattan Almanya kullanıyor. Julian Draxler ortasını ön direğe doğru gönderiyor ancak savunmamız bu topu kafa ile karşılamayı başarıyor.

26' Savunma arasına gönderilen pasa ceza sahası içi sol çaprazında kontrol eden Julian Draxler bekletmeden pasını ceza yayı sol çaprazına hareketlenen Julian Brandt'a gönderiyor. Tecrübeli oyuncu yerden vuruşunu yapıyor ancak kalecimiz Mert Günok sol köşeye uzanarak gole izin vermiyor.

24' Kullandığımız serbest vuruşta Yusuf Yazıcı havadan pasını barajın arkasına doğru gönderiyor. Bu noktaya hareketlenen Ozan Tufan vuruşunu yapıyor ancak bu vuruş beklediği gibi etkili olmuyor ve doğrudan kaleci Bernd Leno'nun üzerine doğru gidiyor.

19' Ceza yayının gerisinde topla buluşan Yusuf Yazıcı sol ayağı ile yerden vuruşunu yapıyor ancak kaleci Bernd Leno sol köşeye uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başarıyor.

11' Yusuf'un kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan Efecan'ın şutu Almanya savunmasında kaldı.

9' Kontratakta Yusuf Yazıcı, "no look" pas denedi ve top kaybı yaptı.

6' Draxler'in vuruşu ağlara gitti ancak top ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

1' Maç başladı.

Şenol Güneş yönetimindeki A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi maçları öncesi önemli bir sınav veriyor.

Ay-yıldızlı ekibimiz, özel maçta deplasmanda Almanya ile karşılaşıyor.

Köln Stadı'nda oynanan mücadele 21.45'te başladı. Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoit Bastien'in yönettiği karşılaşma, TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.

11'LER

Almanya: Leno, Koch, Henrichs, Rüdiger, Schulz, Emre Can, Neuhaus, Waldschmidt, Draxler, Brandt, Havertz

Türkiye: Mert Günok, Nazım Sangare, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Hasan Ali Kaldırım, Ozan Tufan, Okay Yokuşlu, Efecan Karaca, Emre Kılınç, Yusuf Yazıcı, Enes Ünal