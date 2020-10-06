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    Almanya-Türkiye maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

    Yarın akşam özel maçta Almanya ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Takımımızda futbolcular, dün akşam kampa girdi. Peki bu önemli karşılaşma saat kaçta, hangi kanalda? Tüm detaylar haberimizde...
    • Haber Merkezi
    • 06.10.2020 - 09:38
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    Almanya-Türkiye maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

    Özel maçta Almanya, Uluslar Ligi'nde ise Rusya ve Sırbistan ile karşılaşacak olan A Milli Takımımız toplandı.

    Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki basına kapalı antrenman, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirildi.

    İdamana aday kadroda yer alan tüm futbolcular katıldı. Antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması ve dar alanda taktik oyunlar üzerinde duruldu.

    Almanya-Türkiye maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? #1

    A Milli Takım'dan sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan da çalışmayı izledi. Dün akşam Riva'da kampa giren ay-yıldızlı ekip, yarın saat 11.00'de İstanbul Havalimanı'ndan kalkacak Türk Hava Yolları'na ait uçakla Köln'e gidecek.

    SAAT KAÇ HANGİ KANALDA?

    Ay-yıldızlı ekip, özel maçta 7 Ekim Çarşamba günü Köln'de Almanya ile karşılaştıktan sonra, UEFA Uluslar B Ligi'nde 11 Ekim Pazar günü Moskova'da Rusya'ya konuk olup, 14 Ekim Çarşamba günü ise İstanbul'da Sırbistan'ı ağırlayacak.

    Saat 21.45'te başlayacak olan Almanya-Türkiye maçını verecek kanal henüz resmi olarak açıklanmazken, mücadelenin TRT 1'den yayınlanması bekleniyor.

    Almanya-Türkiye maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? #2

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