Almanya - Türkiye maçında Emre Can'a tepkiler

A Milli Takım'ın Almanya ile oynadığı maçta Efecan'ın attığı golde Emre Can'ın faul itirazı, sosyal medyada tepkilere neden oldu.

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Almanya'ya konuk oldu.

3-3 biten karşılaşmada Efecan'ın 67. dakikada attığı golle A Milli Takım skoru 2-2'e getirdi.

EMRE CAN, AŞIRI İTİRAZDAN SARI KART YEDİ

Efecan Karaca'nın attığı golde faul olduğu yönünde hakeme yoğun itirazlarda bulunan Emre Can, sarı kart gördü.

EMRE CAN'A SOSYAL MEDYADA TEPKİLER

Almanya Milli Takımı'nda forma giyen Emre Can'ın tepkisi sosyal medyada sayıda olumsuz eleştiri aldı.

"TÜRKİYE İYİ OYNADI"

Emre Can'ın maç sonrası yaptığı açıklamalr ise şöyle:

"Türkiye iyi oynadı, açık bir oyun oynadı. Son dakikalarda gol yemek her zaman kötü. Türkiye genel anlamda çok iyi bir oyun çıkardı, son saniyelerde gelen gol nedeniyle üzgünüz."