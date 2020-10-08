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    Almanya - Türkiye maçında Emre Can'a tepkiler

    Almanya - Türkiye maçında Emre Can'a tepkiler

    A Milli Takım'ın Almanya ile oynadığı maçta Efecan'ın attığı golde Emre Can'ın faul itirazı, sosyal medyada tepkilere neden oldu.
    • Haber Merkezi
    • 08.10.2020 - 00:15
    • Güncelleme : 08.10.2020 - 00:15
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    A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Almanya'ya konuk oldu.

    3-3 biten karşılaşmada Efecan'ın 67. dakikada attığı golle A Milli Takım skoru 2-2'e getirdi.

    EMRE CAN, AŞIRI İTİRAZDAN SARI KART YEDİ

    Efecan Karaca'nın attığı golde faul olduğu yönünde hakeme yoğun itirazlarda bulunan Emre Can, sarı kart gördü.

    Almanya - Türkiye maçında Emre Can a tepkiler #1

    EMRE CAN'A SOSYAL MEDYADA TEPKİLER

    Almanya Milli Takımı'nda forma giyen Emre Can'ın tepkisi sosyal medyada sayıda olumsuz eleştiri aldı.

    Almanya - Türkiye maçında Emre Can a tepkiler #2

    "TÜRKİYE İYİ OYNADI"

    Emre Can'ın maç sonrası yaptığı açıklamalr ise şöyle:

    "Türkiye iyi oynadı, açık bir oyun oynadı. Son dakikalarda gol yemek her zaman kötü. Türkiye genel anlamda çok iyi bir oyun çıkardı, son saniyelerde gelen gol nedeniyle üzgünüz."

    Almanya - Türkiye maçında Emre Can a tepkiler #3

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