Almanya - Türkiye maçındaki gizemli futbolcu belli oldu! Görenler tanıyamamıştı Özel maçta A Milli Takım, deplasmanda Almanya'yı 3-2'lik skorla yenmişti. Bu karşılaşmanın son dakikalarında yedek kulübesinde sarı kart gören milli futbolcuyu ise kimse tanıyamamıştı. Hakem tarafında kart gösterilen oyuncunun ise Rıdvan Yılmaz olduğu öğrenildi.

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmayı garantileyen A Milli Futbol Takımımız, elemelerdeki son maçı öncesinde Almanya ile özel maçta karşılaştı.

Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve gol düellosuna dönüşen karşılaşmayı Milliler 3-2'lik skorla kazandı ve 72 yıl sonra Almanya'da galip geldi.

A Milli Futbol Takımı'nın galibiyet gollerini 37. dakikada Ferdi Kadıoğlu, 45+2. dakikada Kenan Yıldız ve 71. dakikada penaltıdan Yusuf Sarı kaydetti.

Almanya'nın golleri ise 5. dakikada Kai Havertz ve 49. dakikada Füllkrug'dan geldi.

Rıdvan Yılmaz'ı kimse tanıyamadı

Bu karşılaşmanın son dakikalarında ise ilginç bir olay yaşandı. Maçın 90. dakikasında milli takım yedek kulübesinde bir isim sarı kart gördü.

Ekranlara yansıyan fakat rejinin de tanıyamadığı futbolcunun kim olduğu sosyal medyada tartışma yarattı.

Tüm Türkiye'nin merak ettiği bu gizemli fotoğraftaki kişinin ise İskoç ekibi Rangers forması giyen eski Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz olduğu öğrenildi.

Dün geceden beri büyük merak konusu olan bu fotoğrafın gerçekliği böylece ortaya çıkmış oldu.

(Görüntüler TRT'den alınmıştır.)