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    Almanya-Türkiye maçının ilk 11'leri

    Almanya-Türkiye maçının ilk 11'leri

    A Milli Takımımız, bu akşam özel maçta deplasmanda Almanya ile karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 07.10.2020 - 20:37
    • Güncelleme : 07.10.2020 - 20:37
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    Şenol Güneş yönetimindeki A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi maçları öncesi önemli bir sınav verecek.

    Ay-yıldızlı ekibimiz, özel maçta deplasmanda Almanya ile karşılaşacak.

    Köln Stadı'nda oynanacak mücadele 21.45'te başlayacak. Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoit Bastien'in yöneteceği karşılaşma, TRT Spor'dan canlı yayınlayacak.

    Milliler, Almanya maçının ardından, UEFA Uluslar B Ligi'nde 11 Ekim Pazar günü Moskova'da Rusya'ya konuk olup, 14 Ekim Çarşamba günü ise İstanbul'da Sırbistan'ı ağırlayacak.

    11'LER

    Almanya: Leno, Koch, Henrichs, Rüdiger, Schulz, Emre Can, Neuhaus, Waldschmidt, Draxler, Brandt, Havertz

    Türkiye: Mert Günok, Nazım Sangare, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Hasan Ali Kaldırım, Ozan Tufan, Okay Yokuşlu, Efecan Karaca, Emre Kılınç, Yusuf Yazıcı, Enes Ünal

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